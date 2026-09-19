В учреждениях УФСИН СО проходят выборы 2026 года

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области организовано проведение голосования в рамках выборов 2026 года. Для обеспечения избирательных прав граждан, содержащихся под стражей, созданы необходимые условия для участия в избирательном процессе.

Следственный изолятор № 1 посетили начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов, Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина, представители прокуратуры и члены Общественной наблюдательной комиссии.

В ходе посещения проверены организация избирательного процесса, соблюдение прав граждан, находящихся в учреждении, и условия проведения голосования. Особое внимание уделено обеспечению доступности избирательных процедур, соблюдению требований законодательства и созданию необходимых условий для реализации избирательных прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей.

Представители надзорных и общественных организаций ознакомились с работой избирательного участка, оценили уровень подготовки и проведения голосования, а также организацию избирательных процедур.

УФСИН России по Самарской области обеспечивает необходимые организационные меры для проведения выборов в учреждениях ведомства, гарантируя соблюдение законодательства Российской Федерации и избирательных прав граждан, содержащихся под стражей.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области