В Жигулевске открыты две новые спортплощадки

В Жигулевске в микрорайоне В-1 и в Яблоневом овраге у стадиона «Труд» в 2026 году за счет средств областного бюджета построены две новые спортивные площадки.

Жители города получили в свое распоряжение современные площадки с полимерным покрытием для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. Площадки оборудованы турниками, тренажерами, гимнастическими скамьями, дорожкой для прыжков в длину и мишенью для метаний.

Новые спортобъекты построены в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в Самарской области и региональной стратегии социально-экономического развития, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым. Открыли объекты глава городского округа Алексей Иванов и первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Фото: минспорта СО