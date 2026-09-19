Более 3 млн человек уже проголосовали на платформе ДЭГ

Голосование на выборах депутатов Госдумы, а также региональных и местных выборах продолжается. К 10:20 мск второго дня голосования на федеральной платформе ДЭГ свой выбор сделали более 3 млн человек. Явка среди зарегистрированных участников составляет 75%.

Топ регионов по количеству голосов на 10:20

Смоленская область — 83% Новгородская область — 83% Республика Марий Эл — 82% Магаданская область — 79% Костромская область — 78%

Проголосовать на федеральной платформе ДЭГ могут жители 32 регионов, заранее подавшие заявление на Госуслугах. Те, кто не регистрировался на ДЭГ, могут проголосовать на своём избирательном участке. Узнать его адрес можно в личном кабинете Госуслуг.