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Выборы в Самарской области

В Самарской области росгвардейцы принимают участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации

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В Самарской области росгвардейцы принимают участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации

В Самарской области военнослужащие и сотрудники регионального управления Росгвардии,  не задействованные в несении службы, проголосовали на избирательных участках. Росгвардейцы принимают активное участие в выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации, приходя на избирательные участки со своими родными и близкими.

Тем временем военнослужащие и сотрудники управления ведомства в круглосуточном режиме выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в дни голосования.

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