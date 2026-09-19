Россияне тратят в среднем два месяца на покупку авто при продаже старого

В среднем путь от решения до покупки автомобиля у россиян занимает 11 недель, однако большинство (54%) справляются быстрее — за два месяца. Такой срок объясняется тем, что большинству покупателей (56%) сначала требуется время на продажу своей машины, и только после этого они приступают к поиску другой. Об этом «Известиям» 19 сентября рассказали эксперты «Авито Авто», которые провели опрос покупателей авто стоимостью от 1 млн рублей и выяснили их опыт смены машины.

Решение о продаже своего авто будущие покупатели принимают на разных этапах: у половины опрошенных — одновременно с решением купить новый автомобиль, у 21% — еще до начала поиска, а у 14% — только после того, как подходящий вариант уже найден.

Основная доля покупателей (68%) останавливает свой выбор на автомобилях с пробегом, новый приобретают 32%. В обоих сегментах большинство — опытные покупатели. Среди тех, кто покупает новое авто, 81% уже совершали покупку ранее, причем 55% из них и в прошлом покупали именно новые. В сегменте б/у машин доля таких покупателей составляет 77%, и 70% из них уже приобретали машины на вторичном рынке.

Для принятия решения покупатели привлекают дополнительные источники информации: 79% участников опроса консультировались с друзьями и родственниками, 43% прибегали к услугам независимых экспертов. Вместе с тем искусственный интеллект при подборе авто используют уже 40% покупателей. Чаще всего это ИИ в поисковых системах (19%), чат-боты и профильные сервисы (17%), а также встроенные решения на платформах для продажи авто (13%).

Также эксперты рассказали, что среди покупателей наибольшим спросом пользуются машины возрастом до пяти лет. Такой выбор объясняется желанием минимизировать неопределенность, связанную с техническим состоянием и условиями предыдущего использования.