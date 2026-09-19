Андрей Карпочев: у нас было 46 маршрутов на нерегулируемом тарифе, где отсутствуют льготы

За первую половину сентября в Самаре произошло сразу несколько заметных транспортных событий: открыли улицу Дачную, досрочно завершили ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой, а на дублере Московского шоссе вышли на финишную прямую. Руководитель департамента транспорта администрации Самары Андрей Карпочев в эфире радио «КП-Самара» рассказал, что уже сделано и что планируют на 2027 год.

«Дачная разгрузила три улицы»

Улицу Дачную, которую ремонтировали два года, наконец открыли. По словам Андрея Карпочева, работы шли в два этапа.

«На первом этапе были заменены внутренние подземные коммуникации, которые проходили по данному участку, далее проведена реконструкция автомобильной дороги. Созданы условия для парковки, сформированы пешеходные переходы, нанесена разметка, установлены ограждения. Проведена реконструкция светофорных объектов на пересечении с Чернореченской и Дачной, установлен новый светофор на пересечении с Пензенской».

Главная сложность, по словам главы дептранса, была связана с коммуникациями: на участке проходило большое количество подземных сетей, которые нужно было сместить и заменить.

«На сегодняшний день эта дорога востребована автомобилистами. Снизилась нагрузка на Владимирскую, на Киевскую. Люди могут спокойно проехать по Коммунистической в сторону Пензенской, не используя Киевскую, где идет общественный транспорт».

«Трамвай может ехать 30 км/ч — не позволяет инфраструктура»

Еще одно долгожданное событие — ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до Гастелло. Работы завершили на два месяца раньше срока и запустили движение в начале сентября.

«Заменено подстилающее покрытие, щебеночное покрытие, полностью заменена рельсовая решетка, уложено новое полотно. В районе завода Тарасова переустроены разворотное кольцо и тяговая сеть. Отремонтированы пересечения с автомобильными дорогами».

Отдельно он подчеркнул: на этом участке впервые сформировали систему водоотведения. Раньше ее не было, и пути подтапливались весной, иногда трамваи даже останавливались.

Говоря о перспективах, Андрей Карпочев отметил: трамваи способны развивать скорость до 30 км/ч, но инфраструктура пока этого не позволяет. Сейчас на отдельных участках скорость составляет 7–10 км/ч, местами до 15 км/ч.

«Когда мы проведем ремонт всей инфраструктуры, увеличим скорость, сократятся интервалы между трамваями, повысится уровень обслуживания пассажиров. Трамвай будет приходить чаще, быстрее, комфортнее — не будет шума, качки, стука».

Он также привел в пример Пермь, где в рамках концессии уже отремонтировали трамвайное полотно и скорость движения значительно выросла. Представители самарского дептранса ездили туда в мае обмениваться опытом.

«Трамвай перевозит 130 тысяч пассажиров в месяц»

По словам Карпочева, трамвай сегодня — востребованный вид транспорта.

«В среднем за месяц трамвай перевозит порядка 130 тысяч человек. На отдельных маршрутах пассажиропоток выше. После ковидного периода, когда многие ушли на удаленку, поток снизился, но сейчас мы плавно набираем показатели 2019 года. Трамвай идет по обособленному полотну, поэтому не зависит от дорожной ситуации и погоды».

Дублер Московского шоссе — на финишной прямой

Андрей Карпочев прокомментировал и ситуацию с дублером Московского шоссе, кадры которого в начале сентября разлетелись по соцсетям. По его словам, работы завершаются.

«Дублер строят по заказу министерства транспорта Самарской области. Подрядчик сейчас проводит благоустройство, установку знаков, нанесение разметки, установку светофоров. Как только работы будут завершены и приняты министерством, дублер заработает в полном объеме».

«Осталось 16 нерегулируемых маршрутов»

Один из ключевых вопросов — перевод частных перевозчиков на регулируемый тариф. По словам Карпочева, работа идет.

«У нас было 46 маршрутов на нерегулируемом тарифе, где отсутствуют льготы. На сегодняшний день таких маршрутов 16, фактически работает 14. Мы уже огромную работу проделали. Цель — перейти на регулируемый тариф всеми перевозчиками до 2030 года».

Что касается создания муниципального перевозчика, идея не заброшена, но есть нюансы.

«Муниципальное предприятие — наиболее управляемый сегмент, но оно также участвует в закупках по 44-ФЗ. И не факт, что оно сможет предложить более выгодную цену, чем коммерческие организации. Перевести все маршруты в муниципальное предприятие невозможно — это слишком затратно».

«Тройка» пока на уровне переговоров

Внедрение карты «Тройка» в Самаре пока остается на стадии обсуждения. Андрей Карпочев отметил, что работу ведет областное министерство транспорта, поскольку карта должна работать на территории всего региона.

«Пока никакого окончательного решения не принято, ведется переговорный процесс. Учитывая, что процесс ведет министерство, не совсем корректно комментировать эти вопросы».

Троллейбусы поедут в «Новую Самару»

Говоря о планах на 2027 год, Карпочев сообщил, что город планирует приобрести 24 новых троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Это позволит запустить новый маршрут в микрорайон «Новая Самара», который сегодня охвачен общественным транспортом только по периферии.

Также в планах — продолжить обновление подвижного состава, изучить маршрутную сеть, проработать вопрос транспортного обеспечения строящегося студенческого кампуса на территории стадиона «Солидарность Самара Арена».