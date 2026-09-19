Андрей Карпочев: у нас было 46 маршрутов на нерегулируемом тарифе, где отсутствуют льготы

Я нашел ошибку
Главные новости:
По данным социологов, в последние годы женщины устойчиво показывают более высокую электоральную активность, чем мужчины.
Женщины губернити - самая активная сила на выборах
Обращение губернатора Самарской области В.А.Федорищева по случаю Дня оружейника.
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с  Днем оружейника
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 20 и 21 сентября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее.
Ночью и утром 20 и 21 сентября в регионе ожидается туман
Роспотребнадзор напомнил о запрете на приготовление ряда блюд в школьных столовых
Роспотребнадзор напомнил о запрете на приготовление ряда блюд в школьных столовых
В Майкопе стартовал чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. Спортсмены Самарской области успешно выступили в индивидуальной гонке в гору.
Марина Комина из Самарской области выиграла чемпионат России по велоспорту-шоссе
В субботу, 19 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с командирами воинских частей, в том числе подразделений спецназначения.
Губернатор Вячеслав Федорищев отметил отличившихся участников мобильных огневых групп отряда «БАРС — Крылья»
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области организовано проведение голосования в рамках выборов 2026 года.
В учреждениях УФСИН СО проходят выборы 2026 года
В Жигулевске в микрорайоне В-1 и в Яблоневом овраге у стадиона «Труд» в 2026 году за счет средств областного бюджета построены две новые спортивные площадки.
В Жигулевске открыты две новые спортплощадки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.2
-0.31
EUR 96.67
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Андрей Карпочев: у нас было 46 маршрутов на нерегулируемом тарифе, где отсутствуют льготы

311
Андрей Карпочев: у нас было 46 маршрутов на нерегулируемом тарифе, где отсутствуют льготы

За первую половину сентября в Самаре произошло сразу несколько заметных транспортных событий: открыли улицу Дачную, досрочно завершили ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой, а на дублере Московского шоссе вышли на финишную прямую. Руководитель департамента транспорта администрации Самары Андрей Карпочев в эфире радио «КП-Самара» рассказал, что уже сделано и что планируют на 2027 год.

«Дачная разгрузила три улицы»
Улицу Дачную, которую ремонтировали два года, наконец открыли. По словам Андрея Карпочева, работы шли в два этапа.
«На первом этапе были заменены внутренние подземные коммуникации, которые проходили по данному участку, далее проведена реконструкция автомобильной дороги. Созданы условия для парковки, сформированы пешеходные переходы, нанесена разметка, установлены ограждения. Проведена реконструкция светофорных объектов на пересечении с Чернореченской и Дачной, установлен новый светофор на пересечении с Пензенской».

Главная сложность, по словам главы дептранса, была связана с коммуникациями: на участке проходило большое количество подземных сетей, которые нужно было сместить и заменить.

«На сегодняшний день эта дорога востребована автомобилистами. Снизилась нагрузка на Владимирскую, на Киевскую. Люди могут спокойно проехать по Коммунистической в сторону Пензенской, не используя Киевскую, где идет общественный транспорт».

«Трамвай может ехать 30 км/ч — не позволяет инфраструктура»
Еще одно долгожданное событие — ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до Гастелло. Работы завершили на два месяца раньше срока и запустили движение в начале сентября.

«Заменено подстилающее покрытие, щебеночное покрытие, полностью заменена рельсовая решетка, уложено новое полотно. В районе завода Тарасова переустроены разворотное кольцо и тяговая сеть. Отремонтированы пересечения с автомобильными дорогами».

Отдельно он подчеркнул: на этом участке впервые сформировали систему водоотведения. Раньше ее не было, и пути подтапливались весной, иногда трамваи даже останавливались.

Говоря о перспективах, Андрей Карпочев отметил: трамваи способны развивать скорость до 30 км/ч, но инфраструктура пока этого не позволяет. Сейчас на отдельных участках скорость составляет 7–10 км/ч, местами до 15 км/ч.

«Когда мы проведем ремонт всей инфраструктуры, увеличим скорость, сократятся интервалы между трамваями, повысится уровень обслуживания пассажиров. Трамвай будет приходить чаще, быстрее, комфортнее — не будет шума, качки, стука».

Он также привел в пример Пермь, где в рамках концессии уже отремонтировали трамвайное полотно и скорость движения значительно выросла. Представители самарского дептранса ездили туда в мае обмениваться опытом.

«Трамвай перевозит 130 тысяч пассажиров в месяц»
По словам Карпочева, трамвай сегодня — востребованный вид транспорта.

«В среднем за месяц трамвай перевозит порядка 130 тысяч человек. На отдельных маршрутах пассажиропоток выше. После ковидного периода, когда многие ушли на удаленку, поток снизился, но сейчас мы плавно набираем показатели 2019 года. Трамвай идет по обособленному полотну, поэтому не зависит от дорожной ситуации и погоды».

Дублер Московского шоссе — на финишной прямой
Андрей Карпочев прокомментировал и ситуацию с дублером Московского шоссе, кадры которого в начале сентября разлетелись по соцсетям. По его словам, работы завершаются.

«Дублер строят по заказу министерства транспорта Самарской области. Подрядчик сейчас проводит благоустройство, установку знаков, нанесение разметки, установку светофоров. Как только работы будут завершены и приняты министерством, дублер заработает в полном объеме».

«Осталось 16 нерегулируемых маршрутов»
Один из ключевых вопросов — перевод частных перевозчиков на регулируемый тариф. По словам Карпочева, работа идет.

«У нас было 46 маршрутов на нерегулируемом тарифе, где отсутствуют льготы. На сегодняшний день таких маршрутов 16, фактически работает 14. Мы уже огромную работу проделали. Цель — перейти на регулируемый тариф всеми перевозчиками до 2030 года».

Что касается создания муниципального перевозчика, идея не заброшена, но есть нюансы.

«Муниципальное предприятие — наиболее управляемый сегмент, но оно также участвует в закупках по 44-ФЗ. И не факт, что оно сможет предложить более выгодную цену, чем коммерческие организации. Перевести все маршруты в муниципальное предприятие невозможно — это слишком затратно».

«Тройка» пока на уровне переговоров
Внедрение карты «Тройка» в Самаре пока остается на стадии обсуждения. Андрей Карпочев отметил, что работу ведет областное министерство транспорта, поскольку карта должна работать на территории всего региона.

«Пока никакого окончательного решения не принято, ведется переговорный процесс. Учитывая, что процесс ведет министерство, не совсем корректно комментировать эти вопросы».

Троллейбусы поедут в «Новую Самару»
Говоря о планах на 2027 год, Карпочев сообщил, что город планирует приобрести 24 новых троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Это позволит запустить новый маршрут в микрорайон «Новая Самара», который сегодня охвачен общественным транспортом только по периферии.

Также в планах — продолжить обновление подвижного состава, изучить маршрутную сеть, проработать вопрос транспортного обеспечения строящегося студенческого кампуса на территории стадиона «Солидарность Самара Арена».

 

Теги: Городской транспорт Прямая речь/Интервью

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В России запустят эксперимент с беспилотным общественным транспортом
19 сентября 2026, 13:59
В России запустят эксперимент с беспилотным общественным транспортом
Также в ряде регионов будет реализован пилотный проект пассажирских перевозок по запросу для удаленных населенных пунктов. В стране
178
Андрей Карпочев: «Мы стремимся вывести „Татры“ из эксплуатации»
31 июля 2026, 11:45
Андрей Карпочев: «Мы стремимся вывести „Татры“ из эксплуатации»
В каком состоянии находится самарский общественный транспорт, ответил руководитель Департамента транспорта Самары Андрей Карпочев. Транспорт
1695
Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
02 декабря 2025, 09:34
Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
Из проблемных вопросов - существенный износ подвижного состава и инфраструктуры, считает руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев. Транспорт
2410
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
19 сентября 2026  11:18
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
308
Явка на ДЭГ достигла 70%
19 сентября 2026  09:45
Явка на ДЭГ достигла 70%
349
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
18 сентября 2026  12:07
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
705
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00.
18 сентября 2026  11:25
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00
614
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
18 сентября 2026  10:38
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
1108
Весь список