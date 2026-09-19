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Китай за полгода принял 1,6 млн туристов из России

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Китай за полгода принял 1,6 млн туристов из России

Число российских туристов в Китае значительно выросло после введения безвизового режима, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказал Моргулов журналистам, с момента введения безвизового режима количество туристов из России заметно увеличилось.

«За первые шесть месяцев этого года Китай с туристическими целями посетили более 1,6 млн наших сограждан», — сказал он.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток между Россией и Китаем за пять месяцев вырос почти на 50%, Минтранс намерен нарастить число авиарейсов.

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