19 сентября в Самаре продолжается голосование за кандидатов в Госдуму РФ и Самарскую Губернскую Думу. В Год единства народов России активными участниками кампании стали представители национально-культурных центров — татары, чуваши, белорусы, мордва и другие. Многие пришли на участки в национальных костюмах, подчёркивая единство многонационального народа.

Сегодня в Самаре живут представители более 120 национальностей.

«Участие в голосовании — это праздник, это почётно. От голоса каждого зависит, по какой дороге пойдёт развитие нашей страны, региона и города», — подчеркнула президент Национально-культурной автономии чувашей Самары Людмила Павлова.

На участок в школе №162 пришла многодетная семья Шафиевых.

«Считаю, что участвовать в голосовании — долг каждого гражданина. У нас шестеро детей, и я всегда стараюсь показывать им, как важно быть неравнодушным», — поделился тренер Рамис Шафиев.

Все 470 участков работают с 8:00 до 20:00, за соблюдением законодательства следят более 2000 наблюдателей.

Узнать свой участок: www.cikrf.ru/digital-se...