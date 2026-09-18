Международные электоральные эксперты высоко оценили прозрачность и легитимность избирательного процесса в Самаре

В Самару прибыла делегация молодых общественных деятелей и международных электоральных экспертов из Аргентины, Мексики, Нигерии, Бангладеша и ряда других государств. Цель их визита — воочию изучить организацию российского избирательного процесса, оценить уровень его прозрачности, законности и технического оснащения.

В первый день работы делегация посетила пять избирательных участков. Эксперты детально ознакомились с работой комиссий, системой безопасности и условиями, созданными для всех категорий граждан. Особое внимание иностранные гости уделили инклюзивности, комфорту среды и уровню цифровой грамотности, применяемой на участках.

Участники делегации отметили, что увиденное во многом развеяло стереотипы, сформированные зарубежными медиа, и открыло им новые грани российской электоральной культуры.

«Я всегда видел в медиа разные вещи о России, но сейчас вижу, что люди голосуют по-настоящему правильно. Для меня голосование — это право. Невероятно, что люди приезжают сюда с детьми, осознанно выбирая кандидатов», — поделился впечатлениями Ислам Арафаатул, международный электоральный эксперт из Бангладеша.

Эксперты высоко оценили заботу о маломобильных гражданах и удобство инфраструктуры, отметив, что российская система успешно закрывает потребности всех социальных групп.

«Этот процесс очень комфортен для всех: и для старшего поколения, и для молодежи, и даже для тех, кто не умеет использовать современные технологии. А для людей с особенностями здоровья здесь всегда есть тот, кто сможет помочь», — подчеркнул Клемент Бетель Шинеду, международный электоральный эксперт из Нигерии.

Представитель Аргентины обратил особое внимание на организацию выездного голосования на дом, найдя много общего с практиками своей страны.

«Я смотрел на специальные коробки для домашнего голосования, потому что у нас есть похожая система для людей, которые не могут самостоятельно прийти на выборы. Я считаю это очень важным, у вас отличная система», — отметил Сельярес Франциско Сантьяго, международный электоральный эксперт из Аргентины.

Даниэла Васкес Родригес из Мексики выразила надежду на обмен лучшими практиками: «Я под большим впечатлением. Возможно, когда я вернусь домой, мы сможем сравнить, как все работает здесь и в Мексике, и взять что-то на вооружение, чтобы наша система стала похожа на российскую».

Визит международных экспертов в Самару стал важной площадкой для неформального обмена опытом в сфере электорального права и организации демократических процедур. Делегация продолжит мониторинг избирательного процесса, а также ознакомление с культурным, историческим и общественным потенциалом Самарской области.

Фото: Самарская область