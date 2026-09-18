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МЧС Самарской области работает в усиленном режиме в дни выборов

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С 18 по 20 сентября 2026 года подразделения МЧС России и других видов пожарной охраны будут обеспечивать безопасность на всех избирательных участках области.

В период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ IX созыва личный состав регионального управления МЧС переведен на усиленный режим несения службы. С 18 по 20 сентября 2026 года подразделения МЧС России и других видов пожарной охраны будут обеспечивать безопасность на всех избирательных участках области.

Ранее специалисты ведомства провели серию контрольно-надзорных мероприятий на объектах голосования. Особое внимание уделили исправности систем пожарной сигнализации и оповещения, состоянию эвакуационных выходов, наличию огнетушителей и доступу к источникам воды. С персоналом участков проведены противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации.

На контроле Главного управления МЧС России находятся более 1700 избирательных участков, расположенных на более 1300 объектах.

 

Фото:   ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: Выборы МЧС Самара

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