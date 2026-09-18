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«Говорит и показывает Самара»: как горожане стали соавторами пьесы о столице региона
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«Говорит и показывает Самара»: как горожане стали соавторами пьесы о столице региона

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Первые читки состоятся 22 сентября в ЦГБ имени Н.К. Крупской (Маяковского, 19), истории горожан озвучат актёры Владимир Губанов и Наталья Маркелова.

Весной этого года Самарская муниципальная информационно-библиотечная система и Театр для детей и молодёжи «Мастерская» запустили проект «Говорит и показывает Самара».  (16+)

Это первая в истории города коллективная пьеса, авторами которой стали жители всех девяти районов Самары. Через личные воспоминания, артефакты и городские легенды сложился многоголосый портрет города: от забытых улочек до знаковых площадей, от детских впечатлений до размышлений о времени.

С марта по июль читатели делились фотографиями, дневниками, записями из семейных архивов и своими воспоминаниями. А уже с 22 по 25 сентября в библиотеках СМИБС на основе собранных историй пройдут читки — диалоги о прошлом и будущем районов Самары, в которых примут участие актёры театра для детей и молодёжи «Мастерская».

Первые читки состоятся 22 сентября в ЦГБ имени Н.К. Крупской (Маяковского, 19), истории горожан озвучат актёры Владимир Губанов и Наталья Маркелова. В этот же день в Библиотеке № 17 (Стара-Загора, 106) в 19.00 вас ждёт встреча с Вероникой Мокшиной и Антониной Мещеряковой.

23 сентября в 19.00 в Библиотеке № 11 (Аэродромная, 58) истории прочтут Кристина Маяк и Руфина Терещенкова, в это же время в Библиотеке № 8 (Панова, 30) можно будет послушать Валерия Сабельникова, Ульяну Загудаеву и Галину Дмитриеву.

24 сентября всех желающих ждут в Библиотеке № 5 (Аэродромная, 9), где зарисовки из жизни Самары озвучат художественный руководитель театра для детей и молодёжи «Мастерская» Ирина Сидоренко и актёры Леонид Боровиков и Мария Солоднева — начало в 19.00. Параллельно в Библиотеке № 34 (Молодёжный пер., 21) пройдёт читка в исполнении Вероники Моргуновой и Натальи Маркеловой.

Завершится цикл интерактивных мероприятий 25 сентября в 18.00 в Библиотеке № 16 (Краснодонская, 13) — здесь гостей ждёт встреча с актрисами Алёной Карповой и Дарьей Долгушиной.

До конца года все истории жителей Самары соберут в единый цифровой архив, доступный всем желающим.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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