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Представители ТОСов и главы районов Самары принимают участие в выборах

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В Самаре в первый день выборов депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы среди голосующих — представители органов территориального общественного самоуправления.

В Самаре в первый день выборов депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы среди голосующих — представители органов территориального общественного самоуправления. Также на своих участках уже проголосовали многие главы районов областной столицы.

«Каждый день мы принимаем решения, и некоторые из них особенно важны. Сейчас как раз такой момент — в ближайшие три дня нужно выбрать тех, кто будет работать и способствовать развитию Самары. У каждого района нашего города своя специфика и свои приоритеты в развитии. Поэтому особенно ценна совместная работа с людьми, территориальными общественными самоуправлениями, знающими их изнутри. Важно, чтобы этот канал связи сохранялся и укреплялся, а предложения жителей получали реальную законодательную поддержку, – сказал заместитель главы города Самары Александр Гусев. – Все избирательные участки открыты, приходите семьями, вместе с детьми. Пусть для них это станет наглядным примером: участие в выборах — это не просто право, а способ влиять на то, каким будут наш город и регион».

На своем избирательном участке на базе школы № 154 сегодня проголосовал председатель ТОС «Перспектива» Промышленного района Самары Дмитрий Пикулык. По его словам, в ежедневной работе органов территориального общественного самоуправления поддержка законодательной ветви власти всех уровней ощутима.

«За последние пять лет в тандеме с депутатским корпусом нам удалось воплотить в жизнь четыре проекта благоустройства по программе «Народный бюджет Самарской области», в этом году на одобрение конкурсной комиссии направим еще одну заявку на благоустройство двора по ул. Ново-Садовой. Вместе проводим экологические акции, делаем все для комфорта жителей. Важно, чтобы этот приоритет сохранился», – отметил председатель ТОС «Перспектива» Промышленного района Самары Дмитрий Пикулык.

В  рамках трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы на избирательных участках городского округа Самара работают более 5500 членов участковых избирательных комиссий, все они прошли предварительную подготовку и готовы ответить на вопросы избирателей о порядке и процедуре голосования. За ходом выборов на участках следят более 2000 наблюдателей.

 

Фото:   пресс-служба администрация Самары

Теги: Выборы Самара

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