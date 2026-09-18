Единый день голосования стартовал в регионах ПФО

С 18 по 20 сентября 2026 года в регионах Приволжского федерального округа пройдут более 600 избирательных кампаний разного уровня, по результатам которых планируется распределить порядка 4,8 тыс. мандатов. Одновременно с выборами депутатов Государственной Думы IX созыва будут избраны высшие должностные лица в Республике Мордовия, Пензенской и Ульяновской областях, а также депутаты законодательных органов в семи субъектах Федерации округа (Мордовия, Чувашия, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская и Самарская области), депутаты представительных органов в четырех административных центрах (Уфа, Саранск, Пермь, Саратов).

18 сентября полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провел совещание с главными федеральными инспекторами по субъектам округа, в котором принял участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. Ключевыми в повестке были вопросы обеспечения безопасности и правопорядка, а также антитеррористической защищенности в ходе выборов.

«Важно обеспечить координацию и оперативный обмен информацией между правоохранителями, региональными исполнительными органами и центрами управления регионами (ЦУР)», – сказал полпред.

В Самарской области в первый день голосования начали работу 1728 избирательных участков, где будет проходить голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва.

На избирательных участках Самарской области в дни голосования будут присутствовать более 6500 наблюдателей, среди них более 1700 - общественные наблюдатели. Средствами видеонаблюдения будут оснащены 925 УИК и все 47 ТИК, в остальных помещениях для голосования будут размещены средства видеофиксации.

Также 18 сентября начал свою работу Центр общественного наблюдения Самарской области, где волонтеры будут осуществлять наблюдение в онлайн-формате.

Подводя итоги совещания, Игорь Комаров отметил, что благодаря слаженной работе избирательных комиссий, органов исполнительной власти, правоохранительных структур и общественных институтов, выборная кампания в ПФО проходит при высокой степени готовности инфраструктуры и системы общественного контроля.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО