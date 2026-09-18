В Кинельском районе открыта новая спортплощадка

В селе Георгиевка Кинельского района в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в Самарской области и стратегии социально- экономического развития региона, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым, появился новый спортивный объект.

Универсальная спортивная площадка со спортивным покрытием «искусственная трава» размером 56 на 28 метров подходит для занятий физкультурой и спортом, игры в футбол, а зимой - для катания на коньках и игры в хоккей. Новую площадку, которая расположилась на улице Специалистов, открыли глава Кинельского района Владимир Чихирев и министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская

Фото: минспорта СО.