Я нашел ошибку
Главные новости:
По состоянию на 20:00 19 сентября 2026 года:  явка избирателей на выборах составила 38,44%.
Явка избирателей на выборах 19 сентября в Самарсуой области составила 38,44%
На свой избирательный участок пришел Владимир Гальченко — народный артист РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России, артист Самарского академического театра драмы имени
Деятели культуры Самары проголосовали в первые дни выборов
19 сентября в Штабе общественной поддержки партии в Самаре состоялся круглый стол на тему «Дни голосования: роль молодёжи на выборах». Мероприятие прошло в ситуационном центре Самарского регионального отделения партии, который работает все три дня голосов
В ситуационном центре «Единой России» обсудили роль молодёжи на выборах
 Температура воздуха 20 сентября в Самаре ночью +8, +10°С, днем +21, +23°С.
20 сентября в регионе без осадков, до +24°С
 В течение Единых дней голосования, которые проходят с 18 по 20 сентября, на избирательные участки приходят самарцы старшего возраста, люди с ОВЗ и маломобильные граждане.
На избирательные участки приходят самарцы старшего возраста, люди с ОВЗ и маломобильные граждане
19 сентября у избирательного участка в селе Екатериновка Самарской области организовали персональный парад в честь 70-летия военного летчика, ветерана боевых действий в Афганистане Андрея Попкова, который вместе  с легендарной 9-й ротой участвовал в опера
У избирательного участка под Самарой военному  летчику организовали парад с участием духового оркестра
Первый день единого дня голосования в Самарской области прошёл без серьёзных отклонений от избирательного законодательства.
ЦОН Самарской области продолжает мониторить ход голосования на избирательных участках региона
По данным социологов, в последние годы женщины устойчиво показывают более высокую электоральную активность, чем мужчины.
Женщины губернити - самая активная сила на выборах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.2
-0.31
EUR 96.67
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ЦОН Самарской области продолжает мониторить ход голосования на избирательных участках региона

325
Первый день единого дня голосования в Самарской области прошёл без серьёзных отклонений от избирательного законодательства.

Центр общественного наблюдения Самарской области: второй день голосования проходит под контролем общественных наблюдателей.
Первый день единого дня голосования в Самарской области прошёл без серьёзных отклонений от избирательного законодательства. Сегодня, 19 сентября, Центр общественного наблюдения (ЦОН) продолжает мониторить ход голосования на избирательных участках региона. На площадке регионального центра «Мой бизнес» (ул. Молодогвардейская, 211) развёрнут зал на 22 рабочих места для видеонаблюдателей и большой мультиэкран с прямыми трансляциями практически из всех уголков Самарской области. За каждым видеонаблюдателем закреплено по 50 камер. Работа ведётся без перерывов.
Председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области Павел Покровский рассказал, как устроена работа центра в дневное и ночное время: «Мы с восьми утра до восьми вечера наблюдаем через камеры, установленные на УИКах. В ночное время, конечно, мы сокращаем количество наших наблюдателей, но мы видим в режиме реального времени все сейфы, в которых хранятся опечатанные сейф-пакеты с бюллетенями».
По словам Павла Покровского, в этом году была большая конкуренция среди молодёжи на место видеонаблюдателя в ЦОН - примерно 5 человек на место. В итоге среди видеонаблюдателей - самые ответственные и неравнодушные.
«Когда узнал про такую возможность, стало очень интересно - стать участником такого большого и важного события. Я последовательно проверяю камеры и слежу за всеми нюансами: если есть какие-то настораживающие моменты, сообщаю. На обучении нам рассказали, на что обращать внимание, как реагировать, какие случаи будут считаться нарушениями и так далее», - рассказал видеонаблюдатель Максим Павлов.
«Мы фиксируем ситуации, которые требуют внимания, и передаём информацию юристам — они определяют, есть ли отступление от законодательства. На данный момент никаких нештатных ситуаций не зафиксировано», - подчеркнул студент Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Андрей Хвастунов.
Председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН Виктор Сойфер уверен, что формат Центра общественного наблюдения станет стандартом для будущих избирательных кампаний: «Центр общественного наблюдения имеет большое будущее. Я думаю, что в дальнейшем чистота, прозрачность, законность выборов будет обеспечиваться именно таким центром. Я рад, что у нас в Самарской области, при содействии Правительства, Избирательной комиссии и Общественной палаты, которая является сердцем общественного наблюдения, открыт такой центр».
Начальник Управления Минюста России по Самарской области Павел Сокол, наблюдавший за работой ЦОН, уверен, что такие центры делают выборы максимально прозрачными и помогают избирательной системе избегать многих споров: «Хотя Минюст России участвует в юридическом сопровождении выборов, мне в ЦОНе было интересно, просто как гражданину, увидеть, как организована работа. Как юрист я 20–30 лет назад участвовал в избирательных кампаниях и могу сказать, что если тогда бы были такие центры наблюдения, которые беспристрастно фиксируют весь процесс в моменте, то споров и судебных разбирательств просто бы не было. Как гражданин и юрист я только приветствую и горжусь такой прозрачностью хода голосования».
В центре постоянно находятся члены Общественного штаба по наблюдению и Экспертного клуба, юристы анализируют сообщения, поступающие с участков, и дают правовую оценку.
Напомним, что в Самарской области проходит Единый день голосования - 18, 19 и 20 сентября. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва.

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

Теги: Выборы Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По данным социологов, в последние годы женщины устойчиво показывают более высокую электоральную активность, чем мужчины.
19 сентября 2026, 16:20
Женщины губернити - самая активная сила на выборах
По данным социологов, в последние годы женщины устойчиво показывают более высокую электоральную активность, чем мужчины. Общество
299
В Самару прибыла делегация молодых общественных деятелей и международных электоральных экспертов из Аргентины, Мексики, Нигерии, Бангладеша и ряда других государств.
18 сентября 2026, 20:36
Международные электоральные эксперты высоко оценили прозрачность и легитимность избирательного процесса в Самаре
В Самару прибыла делегация молодых общественных деятелей и международных электоральных экспертов из Аргентины, Мексики, Нигерии, Бангладеша и ряда других... Общество
764
С 18 по 20 сентября 2026 года подразделения МЧС России и других видов пожарной охраны будут обеспечивать безопасность на всех избирательных участках области.
18 сентября 2026, 18:41
МЧС Самарской области работает в усиленном режиме в дни выборов
С 18 по 20 сентября 2026 года подразделения МЧС России и других видов пожарной охраны будут обеспечивать безопасность на всех избирательных участках области. Общество
836
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
19 сентября 2026  11:18
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
504
Явка на ДЭГ достигла 70%
19 сентября 2026  09:45
Явка на ДЭГ достигла 70%
511
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
18 сентября 2026  12:07
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
777
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00.
18 сентября 2026  11:25
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00
677
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
18 сентября 2026  10:38
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
1283
Весь список