Женщины губернити - самая активная сила на выборах

По данным социологов, в последние годы женщины устойчиво показывают более высокую электоральную активность, чем мужчины. Самарская область подтверждает общероссийский тренд: женщины региона не просто приходят на избирательные участки - они приводят с собой детей, подавая личный пример гражданской ответственности. Об этом свидетельствуют участницы и лидеры Союза женщин Самарской области.

Многодетные мамы из разных городов и районов региона рассказали, почему для них участие в выборах — не формальность, а осознанный шаг.

Анна Подоляко, многодетная мама: «Нас, многодетных мам, много. Мы умеем решать сложные задачи каждый день. Воспитывать детей непросто — образование, творчество, здоровье! Прийти на выборы — это ещё одно важное решение, и оно мне по силам. Показать детям на своём примере, как это важно. Мой голос — для моих детей, для нашего общего будущего».

Настя Дорофеева: «Я проголосовала, потому что мои дети смотрят на меня. Если я хочу, чтобы они выросли ответственными, я должна показать пример. Быть гражданином — значит не оставаться в стороне. Приходите вместе с детьми!»

Наталья Келеш: «Сегодня очень важный день в нашей жизни. Я многодетная мама, и мне не безразлично будущее моих детей, поэтому я принимаю активное участие в выборах. Образование, здоровье, медицина — всё это очень важно! Я сделала свой выбор для будущего моих детей».

Надежда Кашина: «Быть многодетной мамой — значит чувствовать ответственность не только за свою семью, но и за мир вокруг. Я иду голосовать, потому что это мой долг перед своей страной. Не имею права отсиживаться дома. Мой голос — это голос за достойное будущее».

Председатель Союза женщин Самарской области Наталья Идиятуллина подчеркнула, что голосование для неё - не просто формальность, а реальная возможность повлиять на будущее страны и региона:

«Это чувство причастности к чему-то большому и общему очень вдохновляет. Мы должны помнить о том, что наша страна, наш регион зависит от нас, и только вместе мы можем сделать её лучше. Призываю всех своих друзей и знакомых также принять участие в голосовании».

В настоящее время в состав организации входят 37 женсоветов городских и муниципальных районов и более 400 первичных местных женсоветов на территории региона. Союз объединяет более 12 тысяч женщин.

По словам Натальи Идиятуллиной, Союз женщин Самарской области через свои женсоветы и членов правления постоянно находится на связи с земляками и обладает самой актуальной информацией о запросах жителей на социальные изменения. Организация оперативно включается в разработку предложений по удовлетворению этих запросов через социальные инициативы в формате проектов, законодательных предложений и обращений в органы власти.

«Многие наши инициативы успешно реализованы, многие получили одобрение и находятся в работе», — отметила лидер организации.

Фото: департамент информационной политики Самарской области