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19 сентября у избирательного участка в селе Екатериновка Самарской области организовали персональный парад в честь 70-летия военного летчика, ветерана боевых действий в Афганистане Андрея Попкова, который вместе  с легендарной 9-й ротой участвовал в опера
У избирательного участка под Самарой военному  летчику организовали парад с участием духового оркестра
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У избирательного участка под Самарой военному  летчику организовали парад с участием духового оркестра

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19 сентября у избирательного участка в селе Екатериновка Самарской области организовали персональный парад в честь 70-летия военного летчика, ветерана боевых действий в Афганистане Андрея Попкова, который вместе  с легендарной 9-й ротой участвовал в опера

19 сентября у избирательного участка в селе Екатериновка Самарской области организовали персональный парад в честь 70-летия военного летчика, ветерана боевых действий в Афганистане Андрея Попкова, который вместе  с легендарной 9-й ротой участвовал в операции «Магистраль» по прорыву  к блокированному Хосту и спасению тысяч его жителей от голода.

Мини-парад для ветерана, удостоенного Ордена Красной Звезды  за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе операции «Магистраль», был организован руководством Безенчукского района в рамках -Всероссийской акции «Парад в честь юбилея Защитника Отечества», направленной  на поддержку ветеранов, патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

В персональном чествовании приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, военный духовой оркестр Самарского гарнизона, юнармейцы, творческие коллективы и жители села. К поздравлению ветерана присоединились члены избирательной комиссии, избиратели и наблюдатели. Атмосфера у избирательного участка на несколько минут стала  по-настоящему праздничной. Одним из самых ярких моментов стало совместное исполнение участниками Государственного гимна Российской Федерации и песни «Служить России». Для Андрея Попкова также прозвучали попурри на волжские темы, «Военный марш» Георгия Свиридова, вальс  «На сопках Маньчжурии» Ильи Шатрова и инструментальная версия песни «Пусть бегут неуклюже». После мини-парада праздничная программа продолжилась в актовом зале.

 – Я пришел на участок исполнить свой гражданский долг, а здесь меня встретил настоящий праздник. Столько людей, оставив свои дела, пришли поздравить одного человека. Это, во-первых, очень приятно. Важно чувствовать, что ветеранов чтят и помнят о том, что они делали во имя Родины. Мне рассказали, что это новая всероссийская акция – поздравлять ветеранов с юбилеями. Я поддерживаю эту идею, потому что каждому, кто защищал интересы Родины, важно знать, что он не забыт.

Когда-то я таким же мальчишкой слушал ветеранов Великой Отечественной войны, учился у них. А сегодня слова благодарности от ребят звучат уже для меня. Это очень трогательно. Важно видеть, что история не забывается, что у подрастающего поколения есть правильные ориентиры. Пусть такой парад придет к каждому защитнику Отечества в его праздник, а ребята узнают нашу историю из первых уст, – сказал Андрей Попков.

 

38 лет назад около 40 тысяч жителей афганского округ Хоста оказались фактически отрезаны от нормального снабжения. Округ находился  в многомесячной блокаде, продовольствия не хватало, а доставлять его  по воздуху становилось всё опаснее.

Командующий 40-й армией генерал Борис Громов вспоминал: «В Хосте сложилась критическая ситуация с продовольствием, население округа голодало». По его словам, возникла реальная «угроза голодной смерти нескольких тысяч жителей Хоста».

Чтобы открыть путь к округу, 23 ноября 1987 года началась одна  из крупнейших операций Афганской войны – «Магистраль».

Советским и афганским военнослужащим предстояло пробить дорогу Гардез – Хост через горы и провести по ней колонны с продовольствием, медикаментами и горючим. После открытия дороги в Хост было доставлено более 24 тысяч тонн грузов, главным образом продовольствия и топлива.

Одним из самых известных эпизодов этой операции стал бой реальной 9-й роты за высоту 3234 – история, которая спустя годы легла в основу фильма «9 рота». Но пока десантники удерживали высоты на земле, свою работу выполняли военные лётчики.

Андрей Попков летал на транспортно-боевом вертолете Ми-8, выполняя задачи в высокогорных районах, в том числе в ходе операции «Магистраль».

По воспоминаниям самого летчика, экипажам приходилось доставлять боеприпасы подразделениям, действовавшим в горах, в условиях, когда полноценной площадки для посадки практически не было. На высоте около  3 200 метров вертолет нужно было посадить на небольшой горный участок
 и удерживать машину во время разгрузки. Иногда всего в нескольких километрах находились позиции противника.

Экипажи Ми-8 доставляли на высоты боеприпасы и необходимые грузы, поддерживали подразделения с воздуха, совершали вылеты в том числе ночью, в условиях практически полной темноты и постоянного риска попасть под огонь.

О том, в каких условиях они работали, участница афганских событий Алла Смолина вспоминала: «Каждый перелёт по джелалабадскому маршруту считался лотереей со смертью». Полёты выполнялись в том числе ночью, без внешних огней. Смолина писала о вертолётах, которые в кромешной темноте шли низко над землёй, где в любой момент можно было попасть под огонь или пуск ракеты, и добавляла: «А пилоты так рисковали ежечасно».

Персональный парад проводится в рамках новой Всероссийской акции «Парад в честь юбилея Защитника Отечества», организованной  АНО «Мини-парады» при поддержке Фонда президентских грантов.
 Так, в России формируется новая традиция – находить таких людей по всей стране, возвращать обществу их истории и персонально чествовать Защитников Отечества в дни их юбилеев, пока они рядом с нами.

В рамках акции на платформе «Конкурсы.РФ» проводится Всероссийский конкурс. https://конкурсы.рф/contests/roaxeQ

Присоединиться к нему могут муниципальные образования, военные комиссариаты, ветеранские и общественные объединения, образовательные организации, инициативные группы и граждане.

Для участия достаточно найти в своём городе или районе ветерана, Защитника Отечества, который отмечает юбилей, организовать для него персональный праздник и представить проведённое мероприятие на конкурс.

Таким образом, один юбилей может стать не просто семейной датой, а событием для целого города или района и настоящим уроком мужества  для молодёжи.

А в мае 2027 года к победителям конкурса из Москвы планируется направить специальную делегацию, в которую войдут Герои России и другие почётные гости. Они лично вручат победителям подарки и призы, поздравят организаторов и проведут для детей и молодёжи уроки мужества.

 

Фото:   организаторы мини-парада

 

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