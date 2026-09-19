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Губернатор Вячеслав Федорищев отметил отличившихся участников мобильных огневых групп отряда «БАРС — Крылья»

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В субботу, 19 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с командирами воинских частей, в том числе подразделений спецназначения.

В субботу, 19 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с командирами воинских частей, в том числе подразделений спецназначения. Была передана очередная партия   техники, предназначенная нашим бойцам в зоне СВО, которые служат в разных бригадах. В этой   партии — FPV-дроны, наземные станции управления «Восток»,   квадрокоптеры Mavic.

«Не первый раз и далеко не последний мы, предприятия, неравнодушные жители передаем необходимое оборудование нашим парням. Знаю, общаясь с командирами, какая обстановка — есть продвижение, парни идут смело, уверенно. Никогда лишним не бывает дополнительное оборудование, тем более специфическое и сложное. Мы выполняем свой долг здесь, в тылу, и продолжим помогать», — отметил губернатор.

Как доложил главе региона руководитель региональной общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области» Андрей Колотовкин,   FPV-дроны разработаны и изготовлены в регионе, усовершенствованы по сравнению с предыдущей партией. Улучшены их основные характеристики. Дальность стала на 5 км больше, до 40 км.   Грузоподъемность до 3 кг. Время в воздухе — до одного часа, за счет увеличенной емкости батарей. По словам Андрея Колотовкина, эти дроны используются для разных целей — и как «ударники», и как разведчики, и как доставщики.

Губернатор также отметил отличившихся участников мобильных огневых групп (МОГ) отряда «БАРС — Крылья», вручил командиру и военнослужащим региональные награды — знак «За вклад в развитие Самарской области», почетные знаки губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени.

«Вы по-настоящему защищаете наш регион. Знаю точно количество сбитий, которые происходят. Знаю разницу между подавленным и сбитым. Оценка высокая. Вы молодцы, дай Бог вам здоровья и сил, чтобы все неприятельские атаки подавить», — обратился Вячеслав Федорищев к членам отряда.

Поблагодарили бойцов МОГ также Герои России Михаил Тамбовцев, Максим Девятов, Андрей Еремин.

«Наши задачи не только на линии боевого соприкосновения. Там ребята тоже защищают наши рубежи. Но ваша работа не менее важна — в тылу охранять наш суверенитет. Я горд, что у нас в регионе есть такой отряд ребят, которые способны защищать, не боясь и не отходя назад. Спасибо вам за вашу работу», — сказал Михаил Тамбовцев.

«Вы защищаете мирное небо над головой. От себя лично, от своей семьи, от жителей   —   спасибо, что вы выбрали данный путь, и уверен, что так или иначе рано или поздно победа будет за нами благодаря вам, благодаря всем нашим усилиям. Спасибо», — обратился Максим Девятов.

«Сегодня правительство Самарской области наградило вас наградами за ваши заслуги. Носите их с гордостью, показывайте пример своим подчиненным, своим товарищам, братьям по оружию», — отметил Андрей Еремин и пожелал участникам отряда «БАРС -Крылья» успехов.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Акценты Самара

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