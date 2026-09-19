В России запустят эксперимент с беспилотным общественным транспортом

В тестовом формате он затронет Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и Сахалин. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«Утвердить перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, посвященного вопросам развития общественного транспорта в РФ», — говорится в документе. Эксперимент призван улучшить качество транспортных услуг и сделать их более доступными для населения, в том числе в отдаленных районах страны. Эксперимент с беспилотными транспортными средствами пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Сахалине.

Также в ряде регионов будет реализован пилотный проект пассажирских перевозок по запросу для удаленных населенных пунктов. Ранее в стране уже были разработаны правила дорожного движения для роботов-доставщиков, которые будут тестироваться в 35 регионах, пишет Ура.ру.