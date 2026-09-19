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Выборы в Самарской области

«Выборы — дело семейное»: Савелий Майоров впервые проголосовал вместе с семьёй

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«Выборы — дело семейное»: Савелий Майоров впервые проголосовал вместе с семьёй
В регионе продолжается трехдневное голосование за кандидатуры в верхнюю палата парламента и законодательное собрание области. Особое внимание - к тем, кто голосует впервые.
 

В первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской думы на избирательном участке в Самаре произошло событие, которое без преувеличения можно назвать семейным праздником в семье Майоровых. Свой первый в жизни голос отдал Савелий  — активист «Молодой Гвардии Единой России». Для него это не просто формальность, а шаг во взрослую гражданскую жизнь, сделанный вместе с самыми близкими людьми.

Савелий — из семьи, где патриотизм и гражданская ответственность передаются от поколения к поколению. В семье Майоровых трое детей. Родители — члены партии «Единая Россия» — воспитали их настоящими патриотами, для которых слова «Родина», «долг» и «ответственность» не пустой звук.

Кристина Майорова — самый молодой депутат Думы городского округа Самара, руководитель штаба «Молодой Гвардии» в Советском районе. Мама Светлана — исполнительный секретарь местного отделения партии. Средняя дочь - Серафима тоже входит в актив "МГЕР. Теперь и младший представитель семьи встал в один строй с родными.

«Я проголосовал впервые. Это очень ответственный момент. Когда ты понимаешь, что твой голос может повлиять на будущее города, региона, страны — это волнительно и почётно. Я вырос в семье, где всегда говорили: если хочешь что-то изменить — действуй, не оставайся в стороне. Сегодня я сделал свой выбор. И горжусь этим», — поделился Савелий Майоров.

Для семьи Майоровых выборы —  традиция, объединяющая поколения. Это разговор о будущем, который  подтверждается делом. И сегодняшний день — ещё одно подтверждение: в единстве семьи — сила страны.

Напомним, голосование в Самарской области проходит 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской думы.

Теги: Единая Россия

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