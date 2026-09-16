«За Россию, за Волгу!»: в Самаре передали дроны на передовую

На территории универсального спортивного комплекса «Стара Загора» (филиал ЦСКА) в Самаре прошла масштабная гражданско-патриотическая акция «Работаем на Победу вместе с тобой». Автор идеи проекта — депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин (фракция «Единая Россия»).

Здесь развернулся настоящий полевой городок: работал пункт сбора вторсырья, площадки «Поискового движения России», мастер-классы и интерактивные зоны для всей семьи.

Пока взрослые сдавали вторсырьё, дети и подростки участвовали в «Полевых играх» — эстафетах и перетягивании каната вместе с участниками СВО. Для юных гостей работал аквагрим, а гитарная студия «Тоника» исполнила с жителями микрорайона «дворовые песни». Все желающие могли написать «Письмо солдату» и освоить сборку-разборку автоматов на мастер-классе.

А самое главное — на корпусах дронов-самолётов появились надписи, сделанные руками жителей: «За Россию, за Волгу! Самара с вами!». Волонтёры помогли передать технику «из рук в руки» участникам СВО, которые выступили с ответным словом. Техника передана представителям 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии.

«Проект начинался с простой, но честной идеи: дать каждому человеку возможность помочь фронту не словами, а делом. И сегодня мы видим, что это работает, — отметил Александр Живайкин. — Каждый принесённый пакет вторсырья, каждый час волонтёрской работы, каждое доброе усилие превратилось в реальную поддержку наших бойцов. Сегодня мы передаём пять FPV-дронов и два «крыла». А всего за лето — уже 17 БПЛА. И надо понимать главное: каждый такой беспилотник — это шанс вовремя увидеть врага, уберечь подразделение и выполнить задачу».

По итогам дня на передовую отправились пять FPV-дронов и два БПЛА самолётного типа. А вообще за время акции самарцы собрали 40 тонн вторсырья — пластика, макулатуры, крышечек, стекла и старой техники. В проекте приняли участие более 3000 человек: школьники, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны и трудовые коллективы.

Напомним, что акция «Работаем на Победу вместе с тобой» продолжается. Пункты приёма вторсырья работают на постоянной основе. Проект стал продолжением акции «Макулатурный фронт — Победный вес», в которой в 2025 году приняли участие около 140 тысяч детей Самарской области: тогда школьники собрали более 100 тонн макулатуры, а на вырученные средства приобрели 10 беспилотников. Сегодня акция расширилась и охватила все категории жителей региона. Вторсырьё, сданное горожанами, превращается в реальную поддержку на передовой, и это — очередной вклад Самарской области в общее дело Победы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"