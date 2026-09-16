БК «Самара» поддержал акцию «Спорт и медицина - союзники в борьбе за здоровье нации!»

Игроки и тренеры мужской и женской команд БК «Самара» сыграли товарищеский матч с сотрудниками Самарского областного клинического онкологического диспансера.

Встреча была посвящена профилактике онкозаболеваний. Врачи напомнили о том, как важно следить за своим здоровьем и при этом заниматься спортом, подчеркнули значение профилактической медицины и охраны здоровья.

Сама игра подарила болельщикам немало ярких моментов.

- Такое мероприятие - это полезное знакомство клуба и Онкоцентра, а если говорить шире - спорта и медицины. Эти две сферы тесно взаимосвязаны, хотя бы в том, что любой спортсмен всегда получает медицинский допуск для участия в соревнованиях. Спасибо врачам, что они поддерживают спортивную форму и принимают участие в подобных акциях, - отметил Игорь Бочкарев, генеральный директор БК «Самара».

Фото: БК «Самара»