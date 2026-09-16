Полицейские региона напомнили участникам дорожного движения о правилах безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения проводят в Борском и Похвистневском районах профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и формирование навыков безопасного поведения на дороге.

Детям и взрослым напомнили правила безопасного перехода проезжей части, необходимость убедиться в безопасности перед выходом на дорогу и не отвлекаться на мобильные устройства. Школьники с интересом участвовали в тематической викторине, отвечали на вопросы и проверяли свои знания Правил дорожного движения. Самым активным участникам вручили световозвращающие брелоки и значки.

Отдельное внимание уделили безопасности детей-пассажиров. Водителям напомнили о необходимости при перевозке детей использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности во время каждой поездки. Также вручили памятки и тематические наклейки «Дети в машине».

Подобные мероприятия помогают детям закреплять правила безопасного поведения на дороге, а взрослым напоминают об ответственности за безопасность юных участников дорожного движения.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области