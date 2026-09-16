9 предприятий Самары стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребрынка

В Самаре подвели итоги конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка и прилегающей к нему территории. Конкурсная комиссия под председательством первого заместителя главы города Юлии Ашурковой определила 9 победителей и призеров в трех номинациях.



В номинации «Стационарные магазины, объекты общественного питания и бытового обслуживания» лидером стал ресторан «Сказка» ООО «Цезарь», на втором месте — ресторан-бар «ВенZель» ООО «Лидер», а на третьем — кафе «Вкусная компания» (ИП Стрельникова Е.А.). В номинации «Нестационарные объекты потребительского рынка и услуг» победу одержала автомойка «Orange» (ИП Шалтыков В.И.), призовые места заняли магазин «Борская индейка» и магазин «Фабрика качества» (ИП Озеров И.А.)



В номинации «Торговые центры, рынки, ярмарки» победителем стал торгово-развлекательный комплекс «Космопорт» ООО «Виктор и Ко Мега Парк». Немного уступив по баллам, второе призовое место занял торговый центр «МЕГА» ООО УК «МЕГА», а муниципальная сельскохозяйственная ярмарка ООО «Ярмарки Самары» в Железнодорожном районе расположилась на третьем месте.



Члены конкурсной комиссии оценивали внешнее санитарно-техническое состояние торговых объектов, дизайн и световое оформление фасада и витрин, оформление наружных вывесок, наличие урн, состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм при оформлении территории.



Осенью все победители и призеры конкурса будут награждены дипломами городского округа Самара.

Фото: пресс-служба администрации Самары