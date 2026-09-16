Работа общественного транспорта будет усилена 17 сентября в Самаре

17 сентября на поле стадиона «Солидарность Самара Арена» встретятся футбольные команды «Акрон» (г. Тольятти) и «Ахмат» (г. Грозный). Матч в рамках 9-го тура Альфа-банк Российской премьер-лиги сезона 2026-2027 гг. начнется в 19:30 по местному времени. Для повышения транспортной доступности стадиона в день матча в областной столице будет усилена работа общественного транспорта.



Для удобства болельщиков на территорию стадиона автобусы маршрутов №№ 1 и 67 будут заезжать перед матчем с 16:30 до 19:30 и после футбольного поединка с 21:30 до 22:30. Также в период с 16:30 до 22:30 компания-перевозчик «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусных маршрутов, которые проходят в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары в течение дня обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 7, 22, 24 и 25.



После спортивного мероприятия, к 21:30, для развоза зрителей подадут дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков, включая низкопольный транспорт для комфорта маломобильных пассажиров:



- трамваи №№ 7 и 22 будут отправляться от остановки «Самара Арена» и проследуют по своим маршрутам;

- автобусы №№ 1 и 67 поедут в направлении «в город» с дублера Московского шоссе (с площадки у «Мерседес-центра»), а в сторону микрорайона Крутые Ключи и поселка Красная Глинка — с остановки «Улица Дальняя»;

- автобусы №№ 34 и 41 по улице Алма-Атинской проследуют с площадки в районе дублера Московского шоссе / улицы Алма-Атинской, далее направятся по своим маршрутам в центр города.



Дополнительный городской пассажирский транспорт будет отправляться по мере наполнения салонов, рейсы будут организованы с незначительным интервалом.