«Соль земли»: в ПГУТИ для студентов региона прошел кинопоказ фильма «Обратный адрес: Старшина»

Мероприятие, собравшее более 240 студентов из вузов Самары и более 200 учащихся колледжа ПГУТИ, прошло в рамках XIX Международного кинофестиваля «Соль земли» и было приурочено к повестке празднования Дня оружейника.

Встречу открыл и модерировал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. Формат мероприятия предполагал не только просмотр картины, но и живой диалог аудитории с создателями ленты – режиссёром Ульяной Герасимовой и главным героем, военнослужащим Александром Рахубой.

«Главное оружие в борьбе за будущее – это любовь и правда. Именно об этом короткий, но очень сильный метр, который нам предстоит пережить с режиссёром и главным героем», – отметил во вступительном слове Марк Шлеенков.

Фильм режиссёра Ульяны Герасимовой создан при поддержке фестиваля и отмечен Специальным призом Губернатора Самарской области. Картина рассказывает историю военного, который раз в год меняет бронежилет на красную шубу Деда Мороза, чтобы подарить праздник детям, чьи отцы не вернулись с фронта. Режиссёру картины 24 года, что позволило выстроить честный разговор с молодежной аудиторией.

По итогам встречи за личный вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи режиссёр Ульяна Герасимова и герой фильма Александр Рахуба были награждены благодарностями Министерства науки и высшего образования Самарской области.

«Мы выстраиваем работу в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ по патриотическому воспитанию в новых форматах: через живое слово, документальное кино, творческие номера участников специальной военной операции», – рассказал Марк Шлеенков.

Мероприятие организовано министерством науки и высшего образования Самарской области в тесном взаимодействии с оргкомитетом XIX МКФ «Соль земли» – старейшего кинофорума региона, проводящего ежегодно более 80 бесплатных кинопоказов. Мероприятия фестиваля продолжатся в Самаре до 18 сентября включительно.

Фото: пресс-служба ПГУТИ