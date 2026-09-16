В Самарской области определили победителей регионального этапа Всероссийской премии «Человек Труда». Проект реализуется при поддержке «Единой России» и партпроекта «Выбирай своё».

16 сентября состоялось заседание оргкомитета, которое возглавил врио министра промышленности и торговли Самарской области, координатор федерального партийного проекта «Выбирай своё» в регионе Денис Гурков. В жюри вошли заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов, представители общественных организаций, промышленных предприятий и профильных ведомств.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчёркивал: «Основа сильной экономики – это труд наших людей». Премия — важное признание тех, кто своим ежедневным трудом укрепляет экономику и социальную сферу области.

Победители выбраны в пяти номинациях: «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Молодой специалист», «Семейные трудовые династии», «Совет ветеранов».

Трое представителей региона поедут на федеральный этап в Москву. Финал конкурса пройдёт 1 декабря 2026 года.

«Премия “Человек Труда” — это не просто конкурс. Это признание заслуг людей, которые своим ежедневным трудом двигают вперед предприятия, отрасли и регион в целом. Уверен, что победители регионального этапа достойно представят Самарскую область на федеральном уровне», - сказал глава Минпромторга Денис Гурков.

Фото: пресс-служба Минпромторга Самарской области