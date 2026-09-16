Вячеслав Федорищев в Москве встретился с Председателем Совфеда Валентиной Матвиенко

Сегодняшний рабочий день Вячеслав Федорищев проводит в Москве. Губернатор встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

– Доложил о социально-экономическом развитии нашего региона. Несмотря на попытки врага нанести урон, мы продолжаем двигаться к намеченным целям. Ряд отраслей дают стабильный прирост показателей.

Обсудили ключевые для области темы: реализацию программы поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также выполнение демографической программы. Валентина Ивановна отметила, что наш регион привлекателен для инвесторов.

Отдельно поблагодарил спикера Совета Федерации за эффективную совместную работу с профильными комитетами. Высоко ценим деятельность нашего сенатора Марины Сидухиной. Благодаря этой работе при формировании федерального бюджета были учтены важные социальные объекты региона.

Рассказал о подготовке регионального бюджета на 2027 год. Он сбалансирован, провели внутреннюю оптимизацию.

Валентина Ивановна призвала следить за ценовой политикой на ГСМ, особенно для аграриев. Она позитивно оценила принятые в регионе меры по стабилизации ситуации, – написал глава региона в своем канале в МАКС.

Фото: Самарская область