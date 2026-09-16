Я нашел ошибку
Главные новости:
В девятом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались с "Локомотивом.
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Локомотивом" в Москве - 1:1
Концерт этно‑фьюжн‑проекта "Duduk & Golos" состоится 20 сентября на Даче купца Соколова — объекте культурного наследия, имеющем значительную историческую ценность.
В Самаре состоится концерт этно‑фьюжн‑проекта "Duduk & Golos"
Сегодняшний рабочий день Вячеслав Федорищев проводит в Москве. Губернатор встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Вячеслав Федорищев в Москве встретился с Председателем Совфеда Валентиной Матвиенко
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Анил Менон и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура
Игроки и тренеры мужской и женской команд БК «Самара» сыграли товарищеский матч с сотрудниками Самарского областного клинического онкологического диспансера.
БК «Самара» поддержал акцию «Спорт и медицина - союзники в борьбе за здоровье нации!»
На территории универсального спортивного комплекса «Стара Загора» (филиал ЦСКА) в Самаре прошла масштабная гражданско-патриотическая акция «Работаем на Победу вместе с тобой».
«За Россию, за Волгу!»: в Самаре передали дроны на передовую
Секретарь Самарского   регионального отделения «Единой России» объяснил, почему важно прийти на выборы, и рассказал о своей гражданской позиции.
Вячеслав Федорищев: «Я всегда голосовал за тех, кто по-настоящему делает»
В Самаре подвели итоги конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка и прилегающей к нему территории.
9 предприятий Самары стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребрынка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.24
-0.1
EUR 97.3
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Самарский зоопарк приглашает всех 12 сентября в 13.00 на День журавля!
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев в Москве встретился с Председателем Совфеда Валентиной Матвиенко

224
Сегодняшний рабочий день Вячеслав Федорищев проводит в Москве. Губернатор встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Сегодняшний рабочий день Вячеслав Федорищев проводит в Москве. Губернатор встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

– Доложил о социально-экономическом развитии нашего региона. Несмотря на попытки врага нанести урон, мы продолжаем двигаться к намеченным целям. Ряд отраслей дают стабильный прирост показателей.

Обсудили ключевые для области темы: реализацию программы поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также выполнение демографической программы. Валентина Ивановна отметила, что наш регион привлекателен для инвесторов.

Отдельно поблагодарил спикера Совета Федерации за эффективную совместную работу с профильными комитетами. Высоко ценим деятельность нашего сенатора Марины Сидухиной. Благодаря этой работе при формировании федерального бюджета были учтены важные социальные объекты региона.

Рассказал о подготовке регионального бюджета на 2027 год. Он сбалансирован, провели внутреннюю оптимизацию.

Валентина Ивановна призвала следить за ценовой политикой на ГСМ, особенно для аграриев. Она позитивно оценила принятые в регионе меры по стабилизации ситуации, – написал глава региона в своем канале в МАКС.

 

Фото:   Самарская область

Теги: Москва

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
 В Москве проходит организованное Минобрнауки России рабочее совещание, посвящённое вопросам реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности в системе высшего образования.
28 августа 2026, 16:15
«Фундамент будущего»: заместитель полпреда Олег Машковцев принял участие в обсуждении задач воспитательной работы на Всероссийском совещании с проректорами вузов
 В Москве проходит организованное Минобрнауки России рабочее совещание, посвящённое вопросам реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности... Образование
2526
 22 сентября в Национальном центре «Россия» состоится Форум «Диалог о фейках 4.0», который соберет более 2000 участников из 80 стран.
26 августа 2026, 16:48
Форум «Диалог о фейках 4.0» пройдет в Москве 22 сентября
 22 сентября в Национальном центре «Россия» состоится Форум «Диалог о фейках 4.0», который соберет более 2000 участников из 80 стран. Общество
933
22 августа 2026 года в Москве, в Парке Победы на Поклонной горе, состоится юбилейный XV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле».
21 августа 2026, 18:58
В московском Парке Победы на Поклонной горе, состоитс Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле»
22 августа 2026 года в Москве, в Парке Победы на Поклонной горе, состоится юбилейный XV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское... Общество
1831
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выполнена просьба проживающей в селе Елховка вдовы участника специальной военной операции.
16 сентября 2026  17:04
По поручению Вячеслава Федорищева выполнена просьба вдовы участника СВО из Елховки
309
Во вторник, 15 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев посетили самарское мясоперерабатывающее предприятие «Шатлык».
16 сентября 2026  14:56
Из Самары в присутствии губернатора Вячеслава Федорищева и заместителя Премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева отправлена техника в зону СВО
671
Во вторник, 15 сентября, губернатор Самарской области во время прямой линии ответил на вопросы жителей и рассказал о том, какие значимые процессы происходят в регионе.
15 сентября 2026  22:15
Вячеслав Федорищев: «Экономика устойчива, к бюджету подходим аккуратно»
646
Губернатор Вячеслав Федорищев ответил на вопросы в прямом эфире «Прямой линии», часть из них поступила из Центра управления регионом.
15 сентября 2026  21:54
Вячеслав Федорищев ответил на вопросы по благоустройству
652
Во вторник, 15 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев отвечает на вопросы жителей в эфире на «Прямой линии» ГТРК «Самара». Одна из актуальных тем - ремонт дорог, этому были посвящены сразу несколько вопросов.
15 сентября 2026  21:02
В прямом эфире Вячеслав Федорищев ответил на вопросы жителей о ремонте дорог
690
Весь список