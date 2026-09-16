В Самаре состоится концерт этно‑фьюжн‑проекта "Duduk & Golos"

Концерт этно‑фьюжн‑проекта "Duduk & Golos" состоится 20 сентября. (6+) Уникальность события — не только в самобытном звучании, но и в особой атмосфере места: выступление пройдёт на Даче Соколова — объекте культурного наследия, имеющем значительную историческую ценность.



Дача купца Соколова, возведённая в начале XX века, является ярким образцом загородной архитектуры своего времени и важной частью культурного ландшафта Самары. Сегодня это не просто памятник истории, но и живая площадка, где прошлое органично переплетается с современным искусством. Пространство дачи, наполненное отголосками минувших эпох, станет идеальным фоном для музыки, соединяющей глубину древних традиций и поиски новых художественных форм.



В программе вечера — особое звучание, рождённое на стыке времён и культур:



Анна Авакян (вокал) — певица с глубоким, обволакивающим тембром, чьё исполнение отличается художественной выразительностью и эмоциональной насыщенностью. Лауреат I степени VIII Международного Джазового Конкурса‑Фестиваля JazzBirds (Москва, 2023), победительница конкурса «Джазовый голос Самары‑2022», участница ведущих образовательных фестивалей, в том числе проектов Ольги Синяевой «Good Vibes Fest» в джаз‑клубе Алексея Козлова и Клубе Игоря Бутмана.



Артём Тер‑Оганнисян (дудук, шви, зурна, кларнет) — музыкант с почти 30‑летним профессиональным стажем, виртуозный исполнитель и тонкий импровизатор. Любовь к дудуку Артём унаследовал от деда — заслуженного артиста Армении; первые шаги в освоении инструмента он сделал в восьмилетнем возрасте. Многочисленные гастроли по России и странам СНГ, участие в международных конкурсах и фестивалях сформировали его узнаваемый стиль, в котором техническое мастерство сочетается с глубокой эмоциональной подачей.



Где: санаторий Чкалова, г. Самара, 9-я просека, 1к4



Когда: 20 сентября, 18:00 (сбор гостей в 17:00)

Фото: минкульт СО