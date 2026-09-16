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Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев: «Я всегда голосовал за тех, кто по-настоящему делает»

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Секретарь Самарского   регионального отделения «Единой России» объяснил, почему важно прийти на выборы, и рассказал о своей гражданской позиции.

Секретарь Самарского   регионального отделения «Единой России» объяснил, почему важно прийти на выборы, и рассказал о своей гражданской позиции

В эфире «Прямой линии» на ГТРК «Самара» губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, почему сам всегда участвует в голосовании и призвал жителей последовать его примеру.

Напомним, что 18, 19 и 20 сентября в Самарской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Самарской губернской думы. Глава региона подчеркнул, что, будучи жителем большого субъекта РФ, он понимает необходимость сильных помощников в законодательной власти — как в Совете Федерации, так и в Госдуме.

«Бездействующий депутат Госдумы или, наоборот, тот, который своими действиями или словами провоцирует население, — это беда. Поэтому я всегда голосовал за тех, кто по-настоящему делает, — подчеркнул губернатор. — Я не просто так вступил в партию «Единая Россия» — я знаю точно, что в этой партии те депутаты, которые работают и показывают своим примером, — это люди дела. Поэтому я буду голосовать за сильную Россию, за сильный регион».

Вячеслав Федорищев также пригласил жителей области прийти на избирательные участки.

«Сейчас формируется пятилетний период работы Государственной Думы, огромное количество вопросов требует законодательной поддержки. И нам с вами точно, как очень большому региону, нужно продвигать свои интересы, ставить вопросы, которые нас беспокоят, доказывать, объяснять. Поэтому нам нужны сильные представители в Госдуме. Я прошу всех прийти сделать свой выбор. Выбор честный, выбор независимый — то, как у вас на душе, то, как вы видите работу тех или иных кандидатов», — обратился он к жителям.

С 18 по 20 сентября жители 63-его региона выбирают депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Самарской Губернской Думы восьмого созыва. На территории области - пять одномандатных округов по выборам в Госдуму и 25 округов — в Губернскую думу. Своим избирательным правом могут воспользоваться более 2,3 миллионов жителей региона, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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