Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-35", передает РИА Новости.

После выведения на орбиту грузовик полетит к Международной космической станции.

"Прогресс МС-33" 7 сентября отстыковался от МКС и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана. На станции продолжает работать грузовик "Прогресс МС-34".

"Прогресс МС-35" доставит на МКС более 2,4 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки станции, воду для российских космонавтов, кислород для пополнения атмосферы МКС, питание, включая свежие продукты, оборудование для санитарных нужд и средства гигиены, медикаменты и средства профилактики невесомости.

Грузовик везет более полутонны оборудования и расходных материалов для содержания станции, научной работы экипажа. В частности, он доставит рабочее место для эксперимента по управлению роботом снаружи станции "Теледроид", а также инвентарь для таких исследований, как "Газоанализатор-ФС", "Биополимер", "Виртуал", "Вампир", "Ураган", "Сепарация".

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Анил Менон и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

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