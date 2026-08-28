«Фундамент будущего»: заместитель полпреда Олег Машковцев принял участие в обсуждении задач воспитательной работы на Всероссийском совещании с проректорами вузов

В Москве проходит организованное Минобрнауки России рабочее совещание, посвящённое вопросам реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности в системе высшего образования. Двухдневное мероприятие собрало представителей федеральных органов власти, партнёрских организаций, а также руководителей подразделений вузов, ответственных за молодёжную политику и воспитательную работу.

В рамках совещания предусмотрены рабочие сессии по ключевым вопросам формирования единой системы молодёжной политики и воспитательной деятельности, координируемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Участники обсуждают лучшие практики, обмениваются опытом и определяют приоритетные направления работы на предстоящий учебный год.

В мероприятии принимает участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

«Молодёжная политика и воспитательная работа в вузах – это фундамент, на котором строится будущее нашего округа и всей страны. Поэтому воспитательная работа является неотъемлемой частью деятельности образовательных организаций. Важно, чтобы вуз не только готовил профессионала, но и воспитывал гражданина.

Важнейшей задачей является создание условий для самореализации студенческой молодежи, предоставление возможностей для развития в интересующих молодых людей направлениях. В Приволжском федеральном округе в этих целях действует система общественных проектов с массовым участием молодежи. Только в первом полугодии 2026 года в общественных проектах ПФО приняли участие более 270 тысяч человек. Наша задача на следующий учебный год – не только сохранить эту динамику, но и создать новые возможности для каждого молодого человека, чтобы он мог реализовать свой потенциал на благо родного региона и России», – отметил Олег Машковцев.

В Приволжском федеральном округе для организации постоянного и эффективного взаимодействия органов государственной власти с вузами выстроена многоуровневая система воспитательной работы. Сформированы окружной и региональные воспитательные советы с участием проректоров вузов по молодёжной политике и воспитательной работе. Вошли в практику расширенные совещания со всеми проректорами вузов и заместителями директоров образовательных организаций СПО по наиболее значимым вопросам. Такой подход позволяет обеспечивать единые стандарты воспитательной работы и доводить ключевые решения до каждого вуза округа, принимать конкретные решения, которые становятся основой для практической работы в образовательных организациях.

Итоги Всероссийского совещания лягут в основу планов воспитательной работы в вузах России на предстоящий учебный год.