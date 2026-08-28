В День российского кино в ЦРК «Художественный»  открылся Детский культурно-просветительский центр

27 августа в ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) прошла торжественная церемония открытия Детского культурно-просветительского центра, созданного за счёт средств нацпроекта «Семья», федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Порядка трёхсот зрителей, среди которых было немало семей с детьми, стали участниками обширной развлекательной программы, а также творческой встречи с юной звездой российского кино – Кариной Каграманян.

Новый центр объединит образование, кино и творческие практики. Здесь семьи смогут не только узнать больше об истории кинематографа, но и принять участие в мастер-классах, кинопоказах, выставках, лекциях и интерактивных программах. В работе центра будут активно использоваться современные мультимедийные технологии, которые позволят сделать знакомство с культурой кино более увлекательным и понятным для детей.

Особое внимание — на развитие эмоционального интеллекта и критического мышления, а также формированию важных жизненных ценностей — дружбы, взаимопомощи, ответственности и уважения к созидательному труду. Это возможность говорить с детьми на понятном им языке и одновременно помогать им развивать мышление, эмоциональный интеллект и интерес к культуре.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы в Самарской губернии талантливые дети находили новые возможности для творческого развития. Ремонтируем и оснащаем музыкальными инструментами и современным оборудованием детские школы искусств, библиотеки, музеи, открываем детские филармонии. Наши театры и концертные организации создают специальные программы, спектакли, которые ориентированы на нашу детскую и молодежную аудиторию, даря вдохновение и открывая ребятам двери в мир культуры и искусства. Новый центр станет площадка для обучения, творчества и совместного культурного досуга семей с детьми», – подчеркнула министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Кинотеатр, старейший в Самарском регионе, идет в ногу со временем: здесь появились новые новые витрины, где выставлено раритетное кинооборудование, работает современное кинокафе. В культурно-просветительском центре дети смогут ещё и учиться, получать новые знания, умения и навыки, связанные с удивительным миром кинематографа: и с немым кино, и со звуковым кинематографом. В ближайшее время в Самаре будет экспонироваться выставка, посвящённая столетию российской анимации. Всё это – благодаря национальному проекту «Семья».

Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области Юлия Николаева отметила особую важность создания Центра: «Это здорово, когда дети вместе с родителями генерируют творческий продукт. Дети не воспринимают ни историю, ни культуру своего края через рассказы. Они воспринимают это либо через свою деятельность, либо повторяют за нами, взрослыми. Всё то, что мы делаем – то и они делают. Бесполезно это просто проговаривать. Но, если делать вместе – эффект увеличиться многократно. Надеюсь, что этот центр станет центром притяжения для семей».

Для гостей приготовили сюрпризы, мини-викторины и розыгрыши призов. Особую атмосферу вечера создали авторские киноинсталляции, мимы и Чарли Чаплин, которые встречал гостей.

Особым событием вечера стала творческая встреча с юной звездой российского кино – Кариной Каграманян. Актриса кино, театра и дубляжа Карина Каграманян получила известность благодаря роли Наринэ в популярном сериале «Манюня», который перерос в серию полнометражных фильмов. Гостям показали один из любимых фильмов Карины «МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА».

Фото: минкультуры СО