Каждый пятый автовладелец готов пересесть на электромобиль или гибрид в ближайшие пять лет

Я нашел ошибку
Главные новости:
По данным социологов, в последние годы женщины устойчиво показывают более высокую электоральную активность, чем мужчины.
Женщины губернити - самая активная сила на выборах
Обращение губернатора Самарской области В.А.Федорищева по случаю Дня оружейника.
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с  Днем оружейника
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 20 и 21 сентября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее.
Ночью и утром 20 и 21 сентября в регионе ожидается туман
Роспотребнадзор напомнил о запрете на приготовление ряда блюд в школьных столовых
Роспотребнадзор напомнил о запрете на приготовление ряда блюд в школьных столовых
В Майкопе стартовал чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. Спортсмены Самарской области успешно выступили в индивидуальной гонке в гору.
Марина Комина из Самарской области выиграла чемпионат России по велоспорту-шоссе
В субботу, 19 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с командирами воинских частей, в том числе подразделений спецназначения.
Губернатор Вячеслав Федорищев отметил отличившихся участников мобильных огневых групп отряда «БАРС — Крылья»
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области организовано проведение голосования в рамках выборов 2026 года.
В учреждениях УФСИН СО проходят выборы 2026 года
В Жигулевске в микрорайоне В-1 и в Яблоневом овраге у стадиона «Труд» в 2026 году за счет средств областного бюджета построены две новые спортивные площадки.
В Жигулевске открыты две новые спортплощадки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.2
-0.31
EUR 96.67
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Каждый пятый автовладелец готов пересесть на электромобиль или гибрид в ближайшие пять лет

221
Каждый пятый автовладелец готов пересесть на электромобиль или гибрид в ближайшие пять лет

Исследование ROSSKO показало, что интерес к новым автомобильным технологиям пока остается умеренным: покупку электромобиля или гибрида рассматривают 21,4% опрошенных

Интерес российских автомобилистов к электромобилям и гибридам постепенно формируется, однако массового перехода на новые типы силовых установок пока не ожидается. Согласно исследованию ROSSKO по итогам первого полугодия 2026 года, 21,4% опрошенных рассматривают возможность покупки электромобиля или гибрида в ближайшие 3–5 лет.

Таким образом, примерно каждый пятый участник исследования допускает переход с автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания на более технологичную альтернативу. При этом большинство опрошенных пока не рассматривают такую покупку в среднесрочной перспективе.

Исследование показывает, что российский автомобилист в целом остается достаточно консервативным в отношении обновления автомобиля. Около 70% участников планируют продолжать эксплуатировать и ремонтировать имеющуюся машину, и лишь около 25% задумываются о ее замене. Медианный возраст автомобиля среди участников исследования составил 14 лет.

«Мы видим достаточно интересную картину: с одной стороны, российский автопарк остается возрастным, и большинство автомобилистов пока предпочитают вкладываться в обслуживание уже имеющейся машины. С другой — более 20% опрошенных уже рассматривают электромобиль или гибрид как возможный следующий автомобиль. Пока это скорее формирующийся интерес, чем готовность рынка к массовому переходу, но для рынка автокомпонентов это важный сигнал. По мере увеличения такого парка будет меняться и структура спроса на обслуживание и запчасти», — отметили в отделе аналитики ROSSKO.

При этом экологический фактор пока не стал определяющим при выборе автомобильных товаров. Переплачивать за экологичные масла или детали готовы только 12,6% участников исследования.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россияне тратят в среднем два месяца на покупку авто при продаже старого
19 сентября 2026, 11:40
Россияне тратят в среднем два месяца на покупку авто при продаже старого
Основная доля покупателей (68%) останавливает свой выбор на автомобилях с пробегом, новый приобретают 32%. Общество
252
треть жителей Самары находили забытые деньги в карманах одежды из прошлого сезона
18 сентября 2026, 13:01
Треть жителей Самары находили забытые деньги в карманах одежды из прошлого сезона
8 из 10 жителей Самары планируют провести разбор гардероба осенью. Из них 40% уже находятся в процессе этой задачи, а 42% планируют приступить к ней в ближайшее время. Общество
470
Составлен рейтинг добрососедства в России
18 сентября 2026, 09:59
Составлен рейтинг добрососедства в России
Первый и базовый уровень — знание соседей по имени. Это фундамент, с которого начинается любое добрососедство: пока ты не знаешь, кто живет в подъезде,... Общество
434
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
19 сентября 2026  11:18
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
308
Явка на ДЭГ достигла 70%
19 сентября 2026  09:45
Явка на ДЭГ достигла 70%
349
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
18 сентября 2026  12:07
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
705
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00.
18 сентября 2026  11:25
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00
614
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
18 сентября 2026  10:38
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
1108
Весь список