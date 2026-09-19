Каждый пятый автовладелец готов пересесть на электромобиль или гибрид в ближайшие пять лет

Исследование ROSSKO показало, что интерес к новым автомобильным технологиям пока остается умеренным: покупку электромобиля или гибрида рассматривают 21,4% опрошенных

Интерес российских автомобилистов к электромобилям и гибридам постепенно формируется, однако массового перехода на новые типы силовых установок пока не ожидается. Согласно исследованию ROSSKO по итогам первого полугодия 2026 года, 21,4% опрошенных рассматривают возможность покупки электромобиля или гибрида в ближайшие 3–5 лет.

Таким образом, примерно каждый пятый участник исследования допускает переход с автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания на более технологичную альтернативу. При этом большинство опрошенных пока не рассматривают такую покупку в среднесрочной перспективе.

Исследование показывает, что российский автомобилист в целом остается достаточно консервативным в отношении обновления автомобиля. Около 70% участников планируют продолжать эксплуатировать и ремонтировать имеющуюся машину, и лишь около 25% задумываются о ее замене. Медианный возраст автомобиля среди участников исследования составил 14 лет.

«Мы видим достаточно интересную картину: с одной стороны, российский автопарк остается возрастным, и большинство автомобилистов пока предпочитают вкладываться в обслуживание уже имеющейся машины. С другой — более 20% опрошенных уже рассматривают электромобиль или гибрид как возможный следующий автомобиль. Пока это скорее формирующийся интерес, чем готовность рынка к массовому переходу, но для рынка автокомпонентов это важный сигнал. По мере увеличения такого парка будет меняться и структура спроса на обслуживание и запчасти», — отметили в отделе аналитики ROSSKO.

При этом экологический фактор пока не стал определяющим при выборе автомобильных товаров. Переплачивать за экологичные масла или детали готовы только 12,6% участников исследования.