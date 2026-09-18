треть жителей Самары находили забытые деньги в карманах одежды из прошлого сезона

Аналитики Авито провели опрос о сезонном обновлении гардероба. Более трети жителей Самары уже приступили к разбору одежды, и большинство уже знают, что хотят докупить. При этом 30% опрошенных хотя бы раз находили в карманах одежды из прошлого сезона деньги, из них 21% — более 5 000 рублей.

Планы на осенний гардероб

8 из 10 жителей Самары планируют провести разбор гардероба осенью. Из них 40% уже находятся в процессе этой задачи, а 42% планируют приступить к ней в ближайшее время. Не собираются проводить ревизию одежды 18% — в основном это мужчины (35%).

Большинство опрошенных уже знают, что хотят докупить осенью. Так, 63% собираются приобрести обувь, а 56% — джинсы и брюки. Помимо этих вещей, мужчины в основном планируют покупать куртки (51%) и спортивную одежду (29%). У женщин в списке — свитеры и кардиганы (44%), сумки (24%), пальто и тренчи (23%). Молодежь 18-24 лет чаще других возрастных групп присматривается к футболкам и лонгсливам (36% против 24% в среднем), а также к брендовым вещам (20% против 12% в среднем).

Спонтанные траты

При этом 9 из 10 жителей Самары признаются, что иногда покупают что-то не по плану. Заставить отойти от списка опрошенных в основном может очень выходная цена (42%) или большая скидка (32%). Еще 29% могут позволить себе спонтанную покупку, если этой вещи давно не было в гардеробе, а 23% — если она хорошо вписывается в стиль.

Молодые люди 18-24 лет чаще других могут сделать незапланированную покупку, если встретят необычную вещь с уникальным дизайном (22% против 16% в среднем), или если захотят полностью повторить какой-то понравившийся образ (20% против 17% в среднем). Также они чаще следуют рекомендациям блогеров или знакомых (9% против 1% в среднем).

Финансовые вопросы

Потратить на обновление осеннего гардероба опрошенные в среднем планируют 26 000 рублей. При этом мужчины закладывают бюджет в среднем на 23% больше, чем женщины. Уложиться в 10 000 рублей хотели бы 39% респондентов — так отвечали 38% мужчин и 47% женщин. Еще 20% готовы потратить от 10 000 до 20 000 рублей, 25% — от 20 000 до 50 000 рублей, а 13% — еще больше.

Обновить гардероб можно заметно дешевле с помощью ресейла. По данным Авито, в зависимости от бренда, категории и состояния вещи при покупке «с рук» можно сэкономить в среднем 30-45% стоимости аналогичных товаров в новом состоянии без существенных компромиссов в качестве.

При этом разбор гардероба не всегда приносит только траты. 30% опрошенных хотя бы раз находили в карманах одежды забытые деньги. В основном это монеты или небольшие купюры до 500 рублей (34%), но 15% находили до 1 000 рублей, 30% — до 2 000 рублей. А 21% повезло найти более 5 000 рублей. Помимо денег, в карманах одежды из прошлого сезона нередко находят наушники (17%), ключи (9%), сладости (8%), банковские карты (7%) и украшения (5%).

Особо ценные вещи

Примечательно, что 7 из 10 респондентов не могут избавиться от некоторых вещей, связанных с воспоминаниями. У 35% это любимая одежда, которая давно не носится, но выбросить ее жалко. У 23% — одежда с какого-то важного события, например, свадебное платье или костюм, а у 19% — вещи, напоминающие о важном человеке.