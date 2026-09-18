Земная атмосфера побила рекорд по водяному пару

В августе в атмосфере Земли зафиксировано рекордное количество водяного пара, превысившее все предыдущие месяцы за всю историю наблюдений. Европейская климатическая служба Copernicus (C3S) сообщила, что уровень достиг 27,35 кг на квадратный метр, что на 0,04 кг/м² больше, чем в июле 2024 года. Об этом сообщает издание Life.ru.

Климатологи выделяют две основные причины этого рекорда: глобальное потепление и мощное Эль-Ниньо в Тихом океане. С увеличением температуры атмосфера способна удерживать больше влаги — на каждый градус потепления воздух вбирает примерно на 7% больше водяного пара.

Увеличение концентрации водяного пара приводит к повышению вероятности сильных осадков, особенно в условиях циклонов, а также даёт дополнительную энергию штормам: при конденсации пара в облаках выделяется тепло, что может усиливать ураганы и увеличивать их разрушительность.

Климатолог Техасского университета A&M Эндрю Десслер отметил, что за последние тысячи лет в атмосфере не было такого количества водяного пара, как в этом августе.

Профессор Стивен Шервуд из Университета Нового Южного Уэльса пояснил, что увеличение на 0,04 кг/м² может показаться незначительным, но при постоянном росте последствия накапливаются. Водяной пар переносится в высокие широты, что способствует экстремальной жаре в этих регионах, а высокая влажность затрудняет ночное охлаждение во время тепловых волн.

Доктор Кимберли Рид из Мельбурнского университета добавила, что август стал самым жарким месяцем за последние 170 лет. Она отметила, что температура и водяной пар взаимосвязаны, а основными причинами рекордов являются выбросы от сжигания ископаемого топлива и Эль-Ниньо. Водяной пар также является парниковым газом, что усиливает нагрев атмосферы и приводит к ещё большему количеству влаги — создавая замкнутый круг.

Для населения это означает, что волны жары будут становиться более душными, а дожди чаще будут приводить к ливням и наводнениям. Учёные подчеркивают, что корень проблемы заключается в выбросах CO2 и метана, и чем быстрее мир сократит использование ископаемого топлива, тем быстрее разорвётся этот порочный круг.

Академик РАН Владимир Клименко ранее прогнозировал значительные изменения климата в Москве к концу XXI века. Он отметил, что из-за глобального потепления тёплый сезон может увеличиться почти до пяти месяцев, а зима станет короче и мягче, хотя привычные холодные зимы не исчезнут полностью — климат будет меняться постепенно, и снежные зимы могут стать редкостью, пишет Тольятти24.