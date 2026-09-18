В Самаре хотят расселить аварийный дом в Ленинском районе на Галактионовской

Власти Самары хотят расселить еще один аварийный дом в Ленинском районе города. Постановление уже появилось на сайте администрации.

Внимание чиновников привлекло одноэтажное кирпичное здание на улице Галактионовской, 183, недалеко от сквера Устинова. Там изымут землю на 245 квадратов и квартиру № 2 на 52,8.

Департамент управления имуществом встретится с собственником, оценит размер убытков и предложит вариант с альтернативным жильем, сказано в документе на сайте мэрии, пишет Самара-МК.

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