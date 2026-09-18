В Сызрани состоялся второй круг чемпионата России по адаптивному футболу

В 2026 году оба круга чемпионата России по адаптивному футболу в дисциплине «футбол ампутантов» состоялись в Сызрани.

За победу боролись команды из Барнаула, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Махачкалы, Нижнего Новгорода, а также сборная Самарской области. Среди участников - действующие чемпионы мира и Европы по футболу ампутантов.

По итогам чемпионата золото завоевала команда «Ламан Аз» (Чеченская Республика), серебро у «Динамо-Алтай» (Алтайский край), бронза у «Махачкалы» (республика Дагестан).

В составе сборной Самарской области выступили 14 игроков из Самары и Сызрани, 12 из них являются участниками СВО, для которых спорт становится мотивацией к возвращению в активную жизнь. Среди бомбардиров нашей команды - ветераны СВО Дмитрий Худошин и Юрий Федоров.

Турнир состоялся при поддержке Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА, Минспорта России, министерства спорта Самарской области, ГБУ ЦАФКАС, администрации Сызрани, сызранской ассоциации ветеранов СВО.

Фото – Минспорт Самарской области