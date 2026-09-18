Ветерану СВО из Волжского района вручили ключи от автомобиля с ручным управлением

В Самарской области ветерану специальной военной операции Андрею Ергуневу, получившему тяжёлые ранения, торжественно вручили ключи от нового автомобиля LADA Granta с ручным управлением. Церемония прошла при участии руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Натальи Полянсковой, социального координатора и сотрудников Фонда.

Андрей Ергунев – младший лейтенант запаса, чья жизнь разделилась на «до» и «после» тяжёлого ранения, приведшего к парной ампутации нижних конечностей. Несмотря на это, он сохраняет стойкость духа и открытость к взаимодействию. Ветеран проживает в посёлке Придорожный Волжского района Самарской области, награждён орденом Мужества. Среди мер поддержки, оказанных фондом, – адаптивная одежда, зубопротезирование, санаторно-курортное лечение, помощь в бытовых вопросах и, конечно, автомобиль с ручным управлением.

«Ветераны, защищавшие Родину, проявили истинное мужество. Предоставление автомобилей с ручным управлением – это существенный вклад в их социальную адаптацию к мирной жизни. Мы стремимся поддержать каждого, кто получил инвалидность, используя все доступные меры», - отметила руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова.

«Для меня этот автомобиль – реальная возможность вернуться к активной жизни. Теперь я смогу самостоятельно добираться до больницы и на лечение, не обременяя близких. Это очень важно для меня. Я искренне благодарен фонду и всем, кто помог», - не скрывает эмоций Андрей Ергунев.

Ветеран также подчеркнул, что новая машина значительно облегчит его повседневные задачи и позволит чаще бывать на реабилитационных процедурах.

Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает свою миссию по всесторонней поддержке ветеранов СВО и их семей. На сегодняшний день выдано уже 11 автомобилей с ручным управлением, и эта работа продолжается.

Если вам или вашим близким необходима поддержка, вы всегда можете обратиться к координаторам сектора по делам инвалидов.

Адрес филиала Фонда: г.Самара, ул. Демократическая, 57, стадион «Солидарность Самара Арена», вход/гейт 2.