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Андрей Орлов проверил работу региональной Службы крови

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Министр здравоохранения Самарской области ознакомился с работой Самарской областной клинической станции переливания крови от заготовки и апробации до хранения донорских компонентов крови.

Министр здравоохранения Самарской области ознакомился с работой Самарской областной клинической станции переливания крови от заготовки и апробации до хранения донорских компонентов крови. Особое внимание в ходе визита было уделено произведенному ремонту помещений донорского корпуса, который позволил создать комфортные и безопасные условия как для доноров, так и для медицинского персонала.

Андрей Орлов осмотрел все этапы обеспечения безопасности для доноров и сотрудников. Он посетил подразделения, которые обеспечивают иммугематологическую и вирусную безопасность выдаваемых для переливания пациентам донорских компонентов.

Ознакомился с работой специалистов на оборудовании, где сданная кровь проходит процесс разделения на компоненты и уничтожения вирусов в концентрате тромбоцитов, который в последствии передаётся в медицинские учреждения для переливания онкогематологическим пациентам - в большинстве случаев детям.

«Служба крови — это фундамент безопасности всей медицины региона. Здесь нет права на ошибку. Мы видим, как современные технологии сочетаются с высочайшей ответственностью сотрудников. Каждая доза крови проходит строжайший вирусный и иммунологический контроль. Заготавливаемые компоненты крови от самарских доноров спасают жизни не только внутри региона. Они поставляются не только в 62 медорганизации области, а также в ведущие федеральные центры страны», — отметил Андрей Орлов.

Также руководитель ведомства подчеркнул, что ежедневная работа специалистов Службы крови всецело направлена на исключение возможности заражения пациента, нуждающегося в переливании, гемотрансмиссивными инфекциями, которые передаются через кровь.

Директор Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова отметила, что на станции применяются исключительно аппаратные методики заготовки донорских компонентов и соблюдаются все меры безопасности для проходящих процедуру донации.

«В своей работе станция использует иммунологические и молекулярно - биологические методы обследования компонентов, применяет двухступенчатое обследование каждого образца крови, полученного от донора, методом ПЦР и ИФА. Это позволяет гарантировать максимально раннее выявление инфекций у доноров, в том числе и в период, так называемого, серонегативного окна», - рассказала Елена Кудинова.

В 2025 году было заготовлено и переработано свыше 45 000 литров цельной крови. Выполнено более 106 тысяч трансфузий компонентов крови: пациентам перелито более 18 000 литров, помощь получили более 25 тысяч пациентов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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