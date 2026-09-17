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В СОКБ им.В.Д. Середавина преобразилось ревматологическое отделение

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Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил ревматологическое и рентгенологическое отделения СОКБ им. Середавина.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, ректор Самарского государственного медицинского университета член-корреспондент РАН Александр Колсанов, главный врач Самарской областной клинической больницы им.В.Д. Середавина Сергей Пушкин посетили ревматологическое и рентгенологическое отделения, пообщались с сотрудниками и пациентами.

Специалисты оценили результаты проведенного ремонта в ревматологическом отделении, которое работает уже более 45 лет. Ежегодно в нем получают помощь порядка 1500 человек.

В первом блоке отделения за счет средств областного бюджета отремонтировали палаты, одна из которых предназначена для ветеранов боевых действий, процедурные кабинеты, столовую с обеденным залом и раздаточной комнатой, кабинеты «Ревматологической школы», зал лечебной физкультуры и кабинет приема пациентов отделения реабилитации.

Каждая палата оснащена системами кондиционирования; бактерицидными облучателями; душевой и санитарной комнатой, оборудованными вспомогательными поручнями для пациентов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

«Благодаря проведенной модернизации и обновлению материально-технической базы мы увеличили количество пролеченных пациентов», - рассказала главный внештатный специалист по ревматологии, заведующая отделением ревматологии Ольга Семагина.
Андрей Орлов отметил, что благодаря мероприятиям национальных проектов и поддержке Губернатора региона Вячеслава Федорищева в Самарской области создаются комфортные и современные условия как для пребывания пациентов, так и для работы медицинского персонала, а самое главное - для оказания безопасной медицинской помощи.

«Мы проводим поэтапные ремонтные работы без остановки работы отделений больницы. Что касается второго блока, то мы рассмотрим возможность проведения там ремонта, чтобы в перспективе привести всё пространство к единому современному стандарту», - подчеркнул руководитель ведомства.

Пациентка Марина Михайловна проходит лечение в отделении ежегодно более 25 лет.
«Я прохожу лечение в отделении уже много лет, и разница просто огромная.Сейчас так приятно находиться. Всё очень удобно, красиво, светло. Палаты комфортные, мебель новая. Чувствуется забота о нас, пациентах. Спасибо большое докторам и всем, кто организовал такой ремонт!», - рассказала пациентка.

Особое внимание в ходе визита было уделено внедрению искусственного интеллекта в диагностику и работе молодых специалистов.

В рентгенологическом отделении выпускница СамГМУ – врач-стажер Регина Вафина, чьим наставником является заведующий рентгенологическим отделением Алексей Юдин, рассказала об использовании искусственного интеллекта при диагностике заболеваний.

Александр Колсанов подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта в диагностические исследования — это не просто следование современным трендам, а насущная необходимость для повышения точности и скорости постановки диагнозов.

«Особое внимание мы уделяем тому, чтобы наши выпускники с первых дней работы были знакомы с передовыми технологиями. Искусственный интеллект сегодня становится незаменимым помощником врача-рентгенолога. Он позволяет выявлять патологии на самых ранних стадиях, — отметил ректор. - Работа наставника здесь играет ключевую роль. Такие опытные специалисты, как Алексей Юдин, передают молодёжи не только классические знания, но и умение работать в симбиозе с новыми цифровыми инструментами. Это формирует совершенно новый тип мышления у молодого врача».

Александр Колсанов выразил уверенность, что подобные инициативы должны получать всестороннюю поддержку:

«Я вижу, что больница развивается системно. Здесь есть команда, которая не боится ставить амбициозные задачи. Наша задача как опорного университета — обеспечить такие клиники кадрами и передовыми научными разработками, которые готовы к работе в медицине будущего уже сегодня».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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