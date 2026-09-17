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Сотрудники САТОБ плетут маскировочные сети  для бойцов СВО

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В Шостакович Опера Балет за помощью обратились волонтеры группы «Покров 63» и ветераны СВО: бойцам на передовой очень нужны маскировочные сети.

В Шостакович Опера Балет за помощью обратились волонтеры группы «Покров 63» и ветераны СВО: бойцам на передовой очень нужны маскировочные сети. Коллектив театра не остался в стороне, и работа закипела.

В производственном цехе, там, где происходит театральная магия, где создаются декорации к спектаклям, по-соседству встали станки, на которых плетутся незамысловатые узоры, спасающие жизни. Сотрудники самых разных подразделений театра приходят сюда в перерывах между работой.

Коллектив уже передал в зону СВО пять маскировочных сетей, а в ближайшее время приступит к следующей партии.
Руководство театра регулярно инициирует сбор гуманитарной помощи для отправки в зону СВО. Артисты выступают с концертными программами перед военными в армейских частях и госпиталях. На спектакли приходят участники СВО и члены их семей.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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