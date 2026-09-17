В САТОБ пройдет показ танц-драмы «Шинель М»

20 сентября в 19:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках VII Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» пройдет показ танц-драмы «Шинель М» по мотивам повести Н.В. Гоголя в постановке Юрия Смекалова на музыку Вартана Гноро. 16+

Танц-драма «Шинель М» соединяет два времени и две истории любви. В 1820-х Гоголю рассказали «анекдот», который стал основой сюжета будущей повести «Шинель»: чиновник сталкивается с первым большим чувством, но теряет объект своей страсти и вместе с ним всякую надежду на счастье. По сюжету спектакля, сто лет спустя режиссёр Всеволод М решает поставить об этом спектакль.

В фантазии постановщика Юрия Смекалова история Акакия Башмачкина резонирует со страстями Всеволода: нежданной поздней любовью и одержимостью новым методом работы с актёрами – «биомеханикой». Соединение живой музыки, танца и слова, помогает добраться до истинных чувств Акакия, освободить его от клейма «маленького человека» и предложить финал, наполненный надеждой на то, что второй шанс есть у каждого.

Спектакль-лауреат XXX Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит»: Приз Номинационного совета за успешный эксперимент по соединению всех театральных жанров – танц-драма «Шинель М».

Танц-драма по мотивам повести Н.В. Гоголя

Режиссер и хореограф-постановщик – Юрий Смекалов

Композитор – Вартан Гноро

Премьера состоялась 27, 28 февраля 2024 года на Новой сцене Александринского театра.

Соавтор идеи и сопродюсер проекта – Александр Злотников

Соавтор идеи, генеральный продюсер, режиссер и хореограф-постановщик – Юрий Смекалов

Режиссер драматических сцен – Илья Дель

Композитор – Вартан Гноро

Художник-постановщик – Елисей Шепелёв

Художник по костюмам – Сергей Илларионов

Художники по свету – Константин Бинкин, Ксения Котенёва

Художник по гриму – Ольга Костенецкая

Ассистент хореографа – Елена Чурилова

Ассистент режиссера – Ирина Эстерлис

Ассистент художника по костюмам – Анастасия Одинокова

Фотограф – Юлия Михеева

Фото: пресс-служба САТОБ