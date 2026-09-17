В СОУНБ открылась выставка, посвящённая героям операции «Поток»

15 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке начала работу выставка «Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания». Участники уникальной миссии по освобождению городов Авдеевка, Торецк и Суджа представили материалы, раскрывающие подробности этого подвига.

Операцию «Поток» уже можно считать одним из ключевых событий СВО, военные эксперты уверены, что она войдёт в учебники истории. В марте 2025 года бойцы армии России провели три сложнейших манёвра через подземные коммуникации, вышли в тыл врага незамеченными и, благодаря эффекту внезапности, смогли отбить три оккупированных города с минимальными потерями.

В каждой из трёх операций российские военнослужащие пробирались в стан противника в тяжелейших условиях. Самой трудной стал «Поток-3», где бойцам потребовалась преодолеть 15 километров по газовой трубе до города Суджа Курской области. Несмотря на то, что весь личный состав был обеспечен провизией, защитой и кислородными баллонами, на выполнение манёвра ушло около трёх суток.

«"Поток-3" – это, конечно, мощь. Естественно, мы друг друга поддерживали, в первую очередь командный состав, – это моральный дух бойцов. Шутками, разговорами, "давай, братан, надо!" – только так и идём. Но, конечно, для таких задач надо Родину любить. Суджа – это Россия, наша родная земля. Что там было, словами невозможно описать, какими мирные люди оттуда выходили, что они рассказывали... и насколько сильно мы хотели город отбить, защитить своё родное», – поделился боец с позывным «Дозор», заместитель командира роты разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны».

До момента, как российские военнослужащие пробрались в Суджу, в городе находилось около 10 тысяч солдат ВСУ. Внезапное появление с неожиданной стороны позволило российским штурмовикам застать врага врасплох и стремительно атаковать неподготовленного противника. В ходе дерзкого манёвра 800 бойцов уверенно прошли по улицам Суджи и освободили город и его жителей от ужаса, в котором они жили с августа 2024 года.

«Это наши "спартанцы" – просто встали и, глядя в глаза значительно превосходящему числом противнику, сказали: "Это наша земля, и мы за неё будем воевать!" Пройдитесь по этой выставке, вглядитесь в каждое лицо и прочувствуйте всё, что написано на каждом плакате. Эти люди написали страницы истории, эти люди воевали и воюют за наше будущее», – подчеркнул Максим Вадимович Девятов, ветеран СВО, Герой Российской Федерации, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области.

Выставка предлагает гостям узнать детали планирования операции «Поток», увидеть лица её участников и лично пообщаться с героями. Среди экспонатов особо выделяется походная икона Николая Чудотворца, которая сопровождает бойцов и является для них символом веры, защиты и духовной силы на передовой. Фронтовой священник бригады «Ветераны» с позывным «Батюшка» этой иконой благословляет воинов перед отправлением на боевую задачу и всегда берет её на позиции. Рассказывает: «Когда над нами зависают "птички" или начинают работать в нашем направлении, в молитве мы чувствуем защиту, покров, и беда обходит нас стороной».

На открытие экспозиции пришли представители ветеранских общественных движений, члены семей участников специальной военной операции, студенты самарского строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. Бойцы СВО провели для гостей экскурсию и подробно рассказали о представленных материалах.

«Здесь присутствуют молодые люди – говорите им правду! Они должны знать правду от начала и до конца. Правда и вера – главное оружие нашей страны, с ними у нас всё получится, и молодёжь вырастет такой, какой должна быть, настоящими защитниками, которые всегда будут любить свою великую Родину», – обратился к авторам выставки Владимир Николаевич Пронин, председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

«В этом году Самара стала юнармейской столицей России. Самарская область славится своими традициями патриотического воспитания, у нас в регионе очень сильное ветеранское движение, в том числе и ветераны СВО регулярно встречаются с молодёжью. Большое спасибо, что вы привезли эту выставку и дали возможность нашим ребятам прикоснуться к вашей истории. Одно дело – смотреть по телевизору в новостях, что прошла операция "Поток", и совсем другое – увидеть лица и услышать голоса героев, её участников. Огромная благодарность Самарской областной научной библиотеке за организацию этой замечательной выставки», – отметил Александр Петрович Кромин, главный консультант министерства внутренней политики Самарской области.

Выставка «Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания» будет действовать в Самарской областной универсальной научной библиотеке до 17 сентября включительно. Вход бесплатный, запись на экскурсию по телефону: 8 (846) 335-44-80, отдел развития СОУНБ.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, холл 2-го этажа. 12+

Фото: пресс-служба СОУНБ