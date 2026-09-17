В Самаре прошли официальные международные соревнования по серфингу

В Самаре второй год подряд проходили официальные международные соревнования по серфингу в дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским» SURF PLAY CHAMP 2026. В соревнованиях в акватории Серной Воложки приняли участие 60 спортсменов из разных стран мира: Белоруссии, Кореи, Кубы, Таиланда, Туниса, Франции и России.

Организаторами соревнований выступили Самарская федерация серфинга, Российская федерация серфинга, Министерство спорта Российской Федерации, Федеральная дирекция спортмероприятий и международная ассоциация серфинга CWSA при поддержке партнеров.

Категория «любители», вейксерфинг:

Мария Черняева (Россия)

Мария Николаева (Россия)

Наталья Заостровская (Россия)

Эдди Саяди (Тунис)

Максим Гранов (Россия)

Сергей Параскив (Россия)

Категория «любители», вейкским:

Екатерина Медведева (Россия)

Евгения Ефимова (Россия)

Дарья Зайцева (Россия)

Иван Панкратов (Россия)

Владимир Бабушкин (Россия)

Сергей Овсянников (Россия)

Категория «мастера», вейксерфинг:

Светлана Белова (Россия)

Вера Миронова (Россия)

Анна Горбунова (Россия)

Категория «мастера», вейкским:

Вера Кипервас (Россия)

Татьяна Моргулец (Россия)

Евгения Питиримова (Россия)

Категория «мастера», комбинированная вейксерфинг/вейкским:

Евгений Бабушкин (Россия)

Дмитрий Курбатов (Россия)

Владимир Свиридов (Россия)

Категория «полупрофессионалы», вейксерфинг:

Мария Бескакотова (Россия)

Елена Гладенькова (Россия)

Эля Веснина (Россия)

Геннадий Абросимов (Роcсия)

Илья Пермяков (Россия)

Дмитрий Красников (Россия)

Категория «полупрофессионалы», вейкским:

Яна Каргина (Россия)

Эля Веснина (Россия)

Анастасия Медведева (Россия)

Евгений Андронов (Россия)

Михаил Любимцев (Россия)

Дмитрий Красников (Россия)

Категория «профессионалы», вейксерфинг:

Алина Лапина (Россия)

Сунхва Ким (Корея)

Алена Белякова (Россия)

Райан Джунг (Корея)

Николай Ермилов (Россия)

Сергей Данилов (Россия)

Категория «профессионалы», вейкским:

Алена Белякова (Россия)

Варвара Демидюк (Беларусь)

Алина Лапина (Россия)

Сонкрот Джомбун (Таиланд)

Сергей Данилов (Россия)

Илья Ревун (Россия)

Фото: Самарская федерация серфинга