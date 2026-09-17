В Самаре прошли официальные международные соревнования по серфингу

В Самаре второй год подряд проходили официальные международные соревнования по серфингу в дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским» SURF PLAY CHAMP 2026. В соревнованиях в акватории Серной Воложки приняли участие 60 спортсменов из разных стран мира: Белоруссии, Кореи, Кубы, Таиланда, Туниса, Франции и России.
Организаторами соревнований выступили Самарская федерация серфинга, Российская федерация серфинга, Министерство спорта Российской Федерации, Федеральная дирекция спортмероприятий и международная ассоциация серфинга CWSA при поддержке партнеров.
Категория «любители», вейксерфинг:
Мария Черняева (Россия)
Мария Николаева (Россия)
Наталья Заостровская (Россия)
Эдди Саяди (Тунис)
Максим Гранов (Россия)
Сергей Параскив (Россия)
Категория «любители», вейкским:
Екатерина Медведева (Россия)
Евгения Ефимова (Россия)
Дарья Зайцева (Россия)
Иван Панкратов (Россия)
Владимир Бабушкин (Россия)
Сергей Овсянников (Россия)
Категория «мастера», вейксерфинг:
Светлана Белова (Россия)
Вера Миронова (Россия)
Анна Горбунова (Россия)
Категория «мастера», вейкским:
Вера Кипервас (Россия)
Татьяна Моргулец (Россия)
Евгения Питиримова (Россия)
Категория «мастера», комбинированная вейксерфинг/вейкским:
Евгений Бабушкин (Россия)
Дмитрий Курбатов (Россия)
Владимир Свиридов (Россия)
Категория «полупрофессионалы», вейксерфинг:
Мария Бескакотова (Россия)
Елена Гладенькова (Россия)
Эля Веснина (Россия)
Геннадий Абросимов (Роcсия)
Илья Пермяков (Россия)
Дмитрий Красников (Россия)
Категория «полупрофессионалы», вейкским:
Яна Каргина (Россия)
Эля Веснина (Россия)
Анастасия Медведева (Россия)
Евгений Андронов (Россия)
Михаил Любимцев (Россия)
Дмитрий Красников (Россия)
Категория «профессионалы», вейксерфинг:
Алина Лапина (Россия)
Сунхва Ким (Корея)
Алена Белякова (Россия)
Райан Джунг (Корея)
Николай Ермилов (Россия)
Сергей Данилов (Россия)
Категория «профессионалы», вейкским:
Алена Белякова (Россия)
Варвара Демидюк (Беларусь)
Алина Лапина (Россия)
Сонкрот Джомбун (Таиланд)
Сергей Данилов (Россия)
Илья Ревун (Россия)
Фото: Самарская федерация серфинга