748 участников СВО региона и членов их семей стали студентами в 2026 году

Итоги приема на обучение в образовательные организации высшего образования участников СВО и членов их семей были представлены на выездном заседании межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции, иным лицам и членам их семей. Заседание прошло в городе Отрадный под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Регины Воробьевой.

По отдельной квоте (для участников СВО и членов их семей) в вузы региона в этом году поступили 748 человек - почти в три раза больше, чем два года назад (258 → 520 → 748). Всего в этом году было выделено 993 места, что составляет не менее 10% бюджетных мест по каждой специальности. Большинство выбрали инженерные и востребованные в экономике направления: на них приходится 58% бюджетных мест региона - это заметно выше среднероссийского уровня.

В регионе действует уникальная для страны мера - стопроцентная компенсация стоимости платного обучения в государственных вузах Самарской области для участников СВО, вдов (вдовцов) участников СВО. Данная мера была введена по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В прошлом году ее получили 55 человек. В 2026-м прием заявлений продолжается до 1 ноября.

«Мы выстраиваем цельный маршрут: «участие — образование — возвращение в регион». Ветеран получает квалификацию, а область — кадрового специалиста, знающего цену делу. Пять наших студентов уже стали выпускниками 2026 года, и это только начало», - отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков на выездном заседании межведомственной комиссии в Отрадном.

Информацию по поступлению и обучению можно получить в филиале фонда «Защитники Отечества» и приемных комиссиях вузов.

Консультацию по получению компенсации стоимости обучения в государственном вузе можно получить по телефону +7 (846) 214-33-86.

Совместно с Самарским государственным социально-педагогическим университетом для участников СВО и их детей работают бесплатные подготовительные курсы по подготовке к ЕГЭ. Срок подачи заявлений - до 30 сентября 2026 года. По всем вопросам: 8 (846) 207-88-77 (доб. 2), 8 (903) 301-33-41.