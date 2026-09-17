В регионе подвели итоги второго этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2026»

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2026» стал старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Нефтегорский» Владимир Машков. Майор полиции будет представлять Самарскую область на федеральном этапе конкурса, где встретятся участковые уполномоченные полиции со всей страны!

Родом Владимир Сергеевич из села Виловатое Богатовского района Куйбышевской области. Службу он начал в марте 2008 года с должности стажёра - милиционера отдельного взвода патрульно-постовой службы милиции ОВД по муниципальному району Нефтегорский Самарской области. С 2025 года он исполняет обязанности старшего участкового уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних.

Майор полиции воспринимает работу не только как выполнение служебных обязанностей, но и как личную ответственность перед гражданами. Местные жители идут к нему со всевозможными проблемами и бедами. Его номер телефона знают граждане и могут обратиться круглосуточно. Владимир Машков в любую минуту готов прийти на помощь каждому. Офицер полиции помогает людям разобраться в сложных жизненных ситуациях, даёт консультации, доступно разъясняет вопросы законодательства.

Отдельным направлением работы участкового уполномоченного полиции является взаимодействие с молодежью и семьями, где особенно важны открытый диалог, внимание и доверие. Многие малолетние хулиганы, потом говорят участковому спасибо за то, что вовремя пресёк их противоправное поведение и не допустил ухудшения ситуации.

«Следует помнить старинное российское правило: «Честь - в службе!», - говорит Владимир Сергеевич. - Честно и добросовестно выполнять должностные обязанности на любом порученном участке, эффективно и профессионально действовать в любой ситуации – это залог успеха участкового уполномоченного полиции».

Важную роль в профессиональном становлении Владимира Сергеевича сыграла крепкая тыловая поддержка: он женат, в семье растут двое детей. Близкие не только разделяют с ним непростые будни службы, но и помогают сохранять внутренний баланс, оставаться внимательным к людям и не терять человечность в самых сложных ситуациях.

Победа в областном этапе конкурса «Народный участковый» стала для Владимира Машкова признанием со стороны жителей и подтверждением того, что профессионализм, чуткость и готовность прийти на помощь по-настоящему ценятся людьми, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области