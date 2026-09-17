Кира Скворцова - победительница Спартакиады народов России

В Челябинске завершился турнир по тхэквондо Спартакиады народов России. В течение двух дней были разыграны медали в восьми весовых категориях среди мужчин и среди женщин. В категории до 67 кг успешно выступили представительницы сборной Самарской области. Поздравляем спортсменок и тренерский штаб!

Кира Скворцова - золото

Анастасия Баннова - бронза

В медальном зачете команда Самарской области поднялась на 7-е место среди всех регионов страны

Фото: Челябинская областная федерация тхэквондо / минспорта СО