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Кира Скворцова - победительница Спартакиады народов России

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В Челябинске завершился турнир по тхэквондо Спартакиады народов России.

В Челябинске завершился турнир по тхэквондо Спартакиады народов России. В течение двух дней были разыграны медали в восьми весовых категориях среди мужчин и среди женщин. В категории до 67 кг успешно выступили представительницы сборной Самарской области. Поздравляем спортсменок и тренерский штаб!

Кира Скворцова - золото

Анастасия Баннова - бронза

В медальном зачете команда Самарской области поднялась на 7-е место среди всех регионов страны

 

Фото:   Челябинская областная федерация тхэквондо / минспорта СО

Теги: Самара

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