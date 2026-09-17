Детские и молодежные театры региона приглашают к участию в окружном фестивале «Театральное Приволжье»

17 сентября 2026 года открылся прием заявок на участие в VIII сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. (6+)

Фестиваль объединяет театральное сообщество из всех регионов Приволжского федерального округа. Проект реализуется с 2019 года – Года театра в России – и направлен на популяризацию театрального искусства, расширение культурного кругозора молодежи, а также поддержку и развитие любительских театров. В VII сезоне приняли участие более 25 тысяч юных артистов из полутора тысяч творческих коллективов.

Принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные труппы из регионов Приволжского федерального округа. Заявки на участие в региональном отборочном этапе принимаются централизованно через официальный сайт фестиваля театральноеприволжье.рф с помощью кнопки «Подать заявку».

В VIII сезоне региональный отбор пройдет в два этапа: заочный (просмотр видеоверсий спектаклей) и очный (показы лучших постановок). Работы участников оценит региональное экспертное жюри, в состав которого войдут театральные деятели, лидеры общественного мнения в сфере культуры, представители региональных отделений Союза театральных деятелей Российской Федерации.

По итогам отбора в окружной финал выйдут 28 спектаклей – по одному детскому и молодежному спектаклю от каждого из 14 регионов Приволжского федерального округа. Эксперты сформируют рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых жюри определит победителей и лауреатов фестиваля. Видеозаписи всех спектаклей, ставших финалистами, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «Финалисты» и станут доступны для свободного просмотра.

В VIII сезоне сохраняются традиционные номинации: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». Имена лауреатов объявят 27 марта 2027 года в Ижевске во Всемирный день театра. Церемония закрытия фестиваля и показы спектаклей коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

Победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат гранты на постановку нового спектакля или по решению организаторов будет предоставлена возможность принять участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства.

Фестиваль «Театральное Приволжье» направлен на популяризацию молодежного театрального искусства, расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских коллективов, а также сохранение лучших театральных традиций.

Ежегодно активное участие в фестивале принимают юные театралы Самарской области. В прошлом году на фестиваль поступило 265 заявок из 33 муниципальных образований региона. По итогам сезона третье место в номинации «Лучший молодежный спектакль» занял самарский театр DragLAB с постановкой «Барабаны в ночи». В номинации «Лучшая режиссёрская работа» победа досталась Семёну Гуськову – руководителю этого коллектива. В конкурсе плакатов и афиш второе место в детской категории заняла Алиса Ильина из Самарской области. Победителем регионального этапа фестиваля в номинации «Лучший детский спектакль» был признан народный ансамбль «Каприз» из Кинеля.

Организаторами фестиваля выступают аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», Правительство Удмуртской Республики и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО