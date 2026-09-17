Суммарный доход самозанятых губернии превысил 210 миллиардов рублей

С момента введения в регионе специального налогового режима в 2020 году суммарный доход самозанятых составил более 211 млрд рублей, сообщает Минэкономразвития Самарской области. Своим клиентам самозанятые выдали более 200 млн чеков через специальное приложение «Мой налог».

Количество налогоплательщиков, применяющих НПД, сегодня превышает 397 тысяч человек. «Этот инструмент, который был разработан Правительством России, очень удобный для многих видов предпринимательской деятельности, у нас количество самозанятых увеличилось на 20%», - подчеркнул во время прямой линии губернатор Вячеслав Федорищев. Наиболее популярными видами деятельности самозанятых являются услуги по перевозке пассажиров и грузов, строительство, парикмахерские и косметические услуги, IТ-сфера.

«Вместе с ростом числа официально зарегистрированных самозанятых увеличивается их вклад в экономику региона. С 2020 года самозанятые граждане выплатили более 9 млрд рублей налога, — рассказал заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Очень важно поддерживать инициативных людей на старте, помогать им в реализации инициатив и проектов. В любом из центров "Мой бизнес" Самарской области начинающий предприниматель может проконсультироваться по вопросам регистрации, получения мер поддержки и возможностям, созданным в регионе для плательщиков налога на профессиональный доход».

Налоговый режим для самозанятых позволяет вести легальную деятельность и при этом максимально просто уплачивать налог. Регистрация, выдача чеков, уплата налогов – все происходит в мобильном приложении «Мой налог». При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями – 6%.

Для этой категории предпринимателей действуют специальные инструменты поддержки: консультационные услуги, образовательные курсы, инструменты по продвижению и др.

Одна из наиболее популярных мер – ярмарки продукции самозанятых. Для региональных производителей это дополнительный канал сбыта, возможность найти новых клиентов и представить свои изделия широкой аудитории.

Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра «Мой бизнес» и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.

Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются, благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области. С полным перечнем мер господдержки можно ознакомиться на портале mybiz63.ru.

Фото: Минэкономразвития Самарской области